IR A
IR A

Musculosa y bikini: los mejores looks de Wanda Nara en México

La empresaria y modelo ya regresó a Argentina tras rodar por unos días un importante reality show de Netflix.

Las imágenes que compartió Nara tras su viaje a México.

Las imágenes que compartió Nara tras su viaje a México.

Wanda Nara es una de las mediáticas más importantes e influyentes del país, y lo volvió a demostrar con sus nuevas publicaciones que compartió de su viaje a México. Y es que la empresaria viajó allí el 28 de agosto para continuar con el rodaje de Love is Blind, el reality de parejas que conduce junto a Darío Barassi para Netflix.

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.
Te puede interesar:

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Sin embargo, Nara ya está de regreso en Argentina, donde se reencontró con sus dos hijas. Asimismo, la mediática se dio el lujo de compartir unas postales en su cuenta de Instagram, en un carrete donde se la pudo ver luciendo looks espectaculares y disfrutando de cenas, grabaciones y su estadía en México.

Captura de pantalla 2025-09-05 103722

Dentro de las imágenes se ven outfits variados, entre los que destacan un conjunto de bikini negra para las playas mexicanas, así como un look holgado, con shorts anchos, una remera de Adidas y una visera. Asimismo, Nara lució diferentes vestidos, desde el negro con el que viajó —con corte escotado y bandana para completar el look—, hasta uno bordo de corte largo, con el que se mostró en el hotel.

Captura de pantalla 2025-09-05 103730

La empresaria y mediática recibió mucho apoyo y halagos por parte de sus seguidores en la red social. De hecho, la publicación cosechó más de 300.000 "me gusta" y recibió miles de comentarios, entre los que destacaron algunos como: "Wanda de la gente! Una idola popular" y "Wanda Siempre Es De Primer Nivel", entre otros.

Captura de pantalla 2025-09-05 103739

Wanda Nara sumó un nuevo integrante a su familia

Al regresar a Argentina, en medio de sus actividades laborales, la empresaria sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una noticia más íntima y familiar: la llegada de una nueva mascota.

wanda nara cobayo

“Adoptamos un nuevo integrante”, escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que mostró a un pequeño cobayo, el nuevo compañero que ya forma parte del día a día de la familia Nara. “¡Hola!“, se la escucha decir a la empresaria de cosméticos en la grabación que compartió. ”Para mí la busca a Fran", expresó para hacer referencia a una de las nenas que tuvo con Mauro Icardi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los famosos coincideron con una insólita imagen en redes sociales.

La insólita coincidencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi que generó una ola de reacciones

Mauro Icardi explotó contra Telefe y América TV luego de las críticas incesantes.

Mauro Icardi explotó contra Telefe y América TV: "Les llegan los sobrecitos y hacen silencio"

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral.
play

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..."

Alex Pelao, Emilia Attias, Pablo Lescano y Evangelina Anderson estarán en MasterChef﻿.
play

Se filtraron todos los participantes de MasterChef Celebrity y Telefe quedó expuesto

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: No soy bot.

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

últimas noticias

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

La inteligencia artificial armó un ranking y definió los mejores nombres para los gatos: cuáles son

Hace 10 minutos
Dólar: a cuánto cotiza el 6 de septiembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

Hace 21 minutos
Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Hace 33 minutos
Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir puertas del infierno

Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

Hace 40 minutos
De qué se trata este místico destino dentro de Córdoba.

La escapada de fin de semana de Buenos Aires para desconectar en un paisaje serrano

Hace 44 minutos