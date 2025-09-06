Musculosa y bikini: los mejores looks de Wanda Nara en México

Las imágenes que compartió Nara tras su viaje a México.

Wanda Nara es una de las mediáticas más importantes e influyentes del país, y lo volvió a demostrar con sus nuevas publicaciones que compartió de su viaje a México. Y es que la empresaria viajó allí el 28 de agosto para continuar con el rodaje de Love is Blind, el reality de parejas que conduce junto a Darío Barassi para Netflix.

Sin embargo, Nara ya está de regreso en Argentina, donde se reencontró con sus dos hijas. Asimismo, la mediática se dio el lujo de compartir unas postales en su cuenta de Instagram, en un carrete donde se la pudo ver luciendo looks espectaculares y disfrutando de cenas, grabaciones y su estadía en México.

Captura de pantalla 2025-09-05 103722 Dentro de las imágenes se ven outfits variados, entre los que destacan un conjunto de bikini negra para las playas mexicanas, así como un look holgado, con shorts anchos, una remera de Adidas y una visera. Asimismo, Nara lució diferentes vestidos, desde el negro con el que viajó —con corte escotado y bandana para completar el look—, hasta uno bordo de corte largo, con el que se mostró en el hotel.

Captura de pantalla 2025-09-05 103730 La empresaria y mediática recibió mucho apoyo y halagos por parte de sus seguidores en la red social. De hecho, la publicación cosechó más de 300.000 "me gusta" y recibió miles de comentarios, entre los que destacaron algunos como: "Wanda de la gente! Una idola popular" y "Wanda Siempre Es De Primer Nivel", entre otros.

Captura de pantalla 2025-09-05 103739 Wanda Nara sumó un nuevo integrante a su familia Al regresar a Argentina, en medio de sus actividades laborales, la empresaria sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una noticia más íntima y familiar: la llegada de una nueva mascota.

wanda nara cobayo “Adoptamos un nuevo integrante”, escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que mostró a un pequeño cobayo, el nuevo compañero que ya forma parte del día a día de la familia Nara. “¡Hola!“, se la escucha decir a la empresaria de cosméticos en la grabación que compartió. ”Para mí la busca a Fran", expresó para hacer referencia a una de las nenas que tuvo con Mauro Icardi.