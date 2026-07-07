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7 de julio de 2026 Inicio

El cantante mega conocido que podría cantar en la final del Mundial 2026 con Shakira, Madonna y BTS

La final del 19 de julio en el MetLife Stadium incluirá por primera vez en la historia del fútbol una final de Copa del Mundo con un espectáculo musical de escala similar al Super Bowl.

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Será el primer show de medio tiempo en la historia de una final.

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Justin Bieber podría sumarse al histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Según informaron los medios TMZ y HITSDD, la FIFA se encuentra en negociaciones avanzadas con el cantante canadiense para incorporarlo al espectáculo que se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Ambos medios indicaron que el anuncio oficial podría llegar en los próximos días.

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No sería la primera aparición de Bieber en este Mundial. El artista ya estuvo presente en el torneo como invitado especial en el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en Inglewood, California, lo que le da más fuerza a la versión sobre su posible participación en la ceremonia de cierre.

De confirmarse su incorporación, el artista se uniría a un cartel de primer nivel que ya tiene nombres confirmados como Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS, quienes encabezarán el espectáculo, en lo que será el primer show de medio tiempo en la historia de una final de Copa del Mundo.

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Así será el primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El espectáculo está bajo la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay, quien seleccionó personalmente a Madonna, Shakira y BTS como co-cabezas de cartel junto a los personajes de los Muppets. "Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos. Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", expresó el artista en diálogo con Elmo durante la presentación del evento.

El show estará producido por Global Citizen, plataforma de lucha contra la pobreza extrema, y sus ingresos contribuirán al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares durante el torneo. El formato replica el modelo del show de medio tiempo del Super Bowl de la NFL, trasladado por primera vez al intermedio de una final mundialista.

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