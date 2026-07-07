El cantante mega conocido que podría cantar en la final del Mundial 2026 con Shakira, Madonna y BTS La final del 19 de julio en el MetLife Stadium incluirá por primera vez en la historia del fútbol una final de Copa del Mundo con un espectáculo musical de escala similar al Super Bowl. Por Agregar C5N en









Será el primer show de medio tiempo en la historia de una final.

Justin Bieber podría sumarse al histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Según informaron los medios TMZ y HITSDD, la FIFA se encuentra en negociaciones avanzadas con el cantante canadiense para incorporarlo al espectáculo que se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Ambos medios indicaron que el anuncio oficial podría llegar en los próximos días.

No sería la primera aparición de Bieber en este Mundial. El artista ya estuvo presente en el torneo como invitado especial en el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en Inglewood, California, lo que le da más fuerza a la versión sobre su posible participación en la ceremonia de cierre.

De confirmarse su incorporación, el artista se uniría a un cartel de primer nivel que ya tiene nombres confirmados como Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS, quienes encabezarán el espectáculo, en lo que será el primer show de medio tiempo en la historia de una final de Copa del Mundo.

El cantante aseguró que pasa por un muy buen momento personal vinculado a su paternidad. Redes Sociales Así será el primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 El espectáculo está bajo la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay, quien seleccionó personalmente a Madonna, Shakira y BTS como co-cabezas de cartel junto a los personajes de los Muppets. "Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos. Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", expresó el artista en diálogo con Elmo durante la presentación del evento.