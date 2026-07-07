La nueva "Muchachos": cómo es la canción que entonaron los jugadores de la Selección en el vestuario

La Scaloneta celebró desaforadamente el triunfo en Egitpo y, con referencias a Malvinas y al Mundial del 94, los futbolistas corearon un tema que se perfila como el nuevo hit "emblema" del equipo.

Los jugadores de la Selección celebraron el triunfo ante Egipto y el pase a cuartos.

La agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en el vestuario de la Selección argentina. Después de remontar un 2-0 frente a Egipto, los futbolistas celebraron con saltos, abrazos y un nuevo canto que comenzó a multiplicarse entre los hinchas en las redes sociales y promete reemplazar a Muchachos.

El astrólogo que acertó el resultado ante Egipto vaticinó cómo le irá a la Selección en cuartos de final

Con Lionel Messi en el centro de los festejos, el plantel dirigido por Lionel Scaloni entonó La cuarta estrella, una canción que ya sonaba en las tribunas durante la Copa del Mundo y que, tras la victoria en Atlanta, también quedó instalada como uno de los himnos del grupo puertas adentro.

El tema fue creado por Pablo Quintana, un músico rosarino y creador de contenido conocido en las redes sociales como Palmito Música, quien tomó la melodía del clásico No me arrepiento de este amor, de Gilda, para escribir una letra cargada de referencias a Lionel Messi, Diego Maradona, las Malvinas y el sueño de conquistar un nuevo título mundial.

La popularidad del tema creció durante las concentraciones de los hinchas argentinos en Estados Unidos y terminó por conquistar al propio plantel. Según indicó el medio La Nación, el propio Palmito reveló que el futbolista Ignacio Ovando, quien entrenó junto con los 26 futbolistas seleccionados en la previa al inicio de la competencia, le confirmó que los jugadores lo incorporaron al vestuario: "Tu canción está buenísima, la cantamos todos los días con los pibes, nos encanta", una frase que ratificó el nacimiento del nuevo hit de la Scaloneta.

Soy hincha de la Selección La aliento con el corazón Ganamos la tercera con Lionel Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas, por el Diego

Por la ultima de Leo

Argentina quiero verte bicampeón

Así se festejó en Bangladesh el triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026

La pasión de Bangladesh por la Selección argentina y por Lionel Andrés Messi no tiene explicación. Miles de hinchas se aglomeraron en las calles y coparon comercios, shoppings y plazas para festejar el épico triunfo de la Albiceleste ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un agónico partido que pudo dar vuelta faltado 15 minutos para que termine el encuentro. El 3 a 2 cerró el marcador y el grito de gloria se escuchó fuerte a más de 20.000 kilómetros del país.

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Con banderas celestes y blancas, camisetas de la Selección y cantitos que explotaron en las calles, Bangladesh vivió la clasificación a cuartos como un triunfo propio. El festejo se volvió viral: abrazos, euforia y videos que en pocas horas hicieron ruido en todo el mundo.

La relación entre Bangladesh y la Scaloneta se fortaleció durante el Mundial de Qatar 2022 y, desde entonces, cada presentación del equipo de Lionel Scaloni vuelve a movilizar a miles de simpatizantes. Sus videos se vuelven virales en las redes debido al fervor y la pasión con la que viven los partidos.