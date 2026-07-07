Dolor: murió una famosa cantante internacional a los 37 años El sorpresivo adiós a una de las grandes voces del pop conmociona a la escena artística global. Agregar C5N en









La cantante fallecida tenía 37 años.

El universo de la música pop se encuentra conmocionado tras conocerse la muerte de la artista británica Lauren Bennett, exintegrante de reconocidas agrupaciones femeninas como G.R.L. y Paradiso Girls. La cantante, quien alcanzó una enorme popularidad global al ponerle su voz al megaéxito Party Rock Anthem del dúo LMFAO, falleció a los 37 años, provocando una fuerte tristeza entre sus fanáticos.

La triste novedad se dio a conocer a través de un comunicado oficial en las redes sociales, respaldado y firmado por Natasha Slayton, Paula van Oppen y Emmalyn Estrada, sus excompañeras de G.R.L. En medio del impacto por la pérdida, las artistas eligieron el perfil de Instagram de la banda para manifestar públicamente el momento que atraviesan tras enterarse de la partida de su colega.

“Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren”, manifestaron las artistas en el sentido texto que salió a la luz el pasado 6 de julio. Completamente movilizadas por la situación, las jóvenes sumaron detalles sobre el tremendo impacto de la pérdida en su círculo íntimo: “Tenemos el corazón roto y no podemos expresar cuánto significó para nosotras”.

Para cerrar el homenaje, sus amigas resaltaron la huella que dejó la vocalista tanto en lo profesional como en lo humano, mientras el entorno espera precisiones sobre lo sucedido. “Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas y será profundamente extrañada y amada para siempre. Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”, concluyeron, en un marco donde los motivos del deceso aún no fueron informados formalmente.

Quién era Lauren Bennet La artista británica dio sus primeros pasos en la industria musical a los 18 años, cuando se sumó a las filas de la agrupación femenina Paradiso Girls. Con esa formación, que nació al calor del popular certamen televisivo The X Factor, logró irrumpir en las plataformas en 2009 gracias al lanzamiento de su single debut titulado Patron Tequila, antes de que el proyecto se disolviera de manera definitiva hacia 2010.

Más adelante, su carrera continuó ligada a los proyectos colectivos al incorporarse a G.R.L, una banda de fuerte impronta pop que fue diseñada y desarrollada por la misma creadora de las icónicas The Pussycat Dolls. Esta etapa consolidó su perfil dentro del circuito internacional, manteniéndola siempre en el radar de las principales tendencias coreográficas y vocales del estilo. Sin embargo, el verdadero despegue y la consagración global absoluta le llegaron de la mano de una recordada participación junto al dúo LMFAO. Su voz y su impronta quedaron inmortalizadas en el megaéxito Party Rock Anthem, un hit total que no tardó en pulverizar toda clase de récords de reproducciones y que se convirtió en un infaltable de las pistas de baile en Argentina y el resto del mundo.