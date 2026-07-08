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8 de julio de 2026 Inicio

A qué hora juega Argentina el sábado vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026

La Albiceleste está entre las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo. Todos los detalles del duelo al conjunto helvético, con todos los detalles del horario, el estadio y la transmisión en vivo.

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El equipo nacional volverá a toparse con los suizos en instancias eliminatorias del certamen ecuménico.

El equipo nacional volverá a toparse con los suizos en instancias eliminatorias del certamen ecuménico.

La Selección argentina ya conoce el desafío que tendrá por delante en los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de una inolvidable remontada frente a Egipto en los octavos de final, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir en carrera por la defensa del título cuando enfrente a Suiza en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la fase decisiva.

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El seleccionado albiceleste llega con el impulso anímico de una clasificación épica, mientras que el conjunto europeo también debió luchar hasta el final para eliminar a Colombia en una definición por penales. El duelo enfrentará a dos equipos que ya protagonizaron un recordado cruce en el Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina avanzó gracias al gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.

Messi, ante Suiza, en el Mundial de Brasil 2014.

Messi, ante Suiza, en el Mundial de Brasil 2014.

Con los cuatro cruces de cuartos de final ya definidos, este miércoles es la primera jornada de descanso del torneo desde el inicio de la competencia. La actividad volverá el jueves, mientras que el sábado por la noche llegará el turno de la Scaloneta, que buscará un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

A qué hora juegan Argentina vs. Suiza el sábado por los cuartos de final del Mundial 2026

El partido entre la Selección argentina y Suiza se jugará el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 horas de Argentina, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, nombre oficial que recibe durante la Copa del Mundo el GEHA Field at Arrowhead Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol americano. El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 76.400 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes utilizados durante el certamen.

Para Argentina será un estadio conocido. Allí debutó en el Mundial con una goleada 3 a 0, con triplete de Lionel Messi, sobre Argelia durante la fase de grupos y ahora regresará para disputar un compromiso mucho más exigente, con el boleto a semifinales en juego.

El GEHA Field at Arrowhead Stadium es un estadio de fútbol americano donde juegan los Kansas City Chiefs.

El GEHA Field at Arrowhead Stadium es un estadio de fútbol americano donde juegan los Kansas City Chiefs.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026

En Argentina, el partido podrá verse en vivo por la TV Pública y Telefe, señales de aire que volverán a compartir la transmisión de la presentación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

También estará disponible por televisión por cable a través de TyC Sports y DSports (DirecTV Sports), que ofrecerán una cobertura completa desde la previa hasta el análisis posterior al encuentro.

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante las plataformas de streaming Mi Telefe, Disney+ y los servicios digitales habilitados por los respectivos operadores de televisión, para no perderse ninguno de los detalles del partido que definirá uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

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