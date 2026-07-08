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Desconsuelo por la muerte de una de las grandes referentes de la cultura y el tango en Argentina

El último adiós a una artista emblemática que dedicó más de cuatro décadas a los escenarios, dejando un legado imborrable en el sur de nuestro país.

La artista falleció este martes a sus 71 años.

La artista falleció este martes a sus 71 años.

El ámbito de la cultura nacional se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Carmen "Kuky" Rey, una de las personalidades más emblemáticas y respetadas de la escena artística de Tierra del Fuego, quien murió este martes 7 de julio a los 71 años. Su partida genera un profundo pesar no solo en la Patagonia, sino también en el circuito tanguero del país, donde su trayectoria dejó una marca imborrable.

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La confirmación del deceso de la querida artista llegó a través de un comunicado de la Casa Ramón Oviedo. Desde la entidad recordaron el extenso legado de quien supo brillar con luz propia como actriz, intérprete de tango y docente, consolidando un respetado camino en las tablas y la enseñanza que se extendió por más de cuatro décadas de actividad ininterrumpida.

El último adiós a la emblemática voz del sur argentino se llevará a cabo este miércoles 8 de julio, de 11:30 a 20:00, en la Sala "B" de la mencionada casa velatoria ubicada en la calle Kayén 131 de la capital fueguina. Una vez finalizada la ceremonia donde familiares, colegas y alumnos le rendirán homenaje, se procederá a realizar el correspondiente servicio de cremación.

Quién era Kuky Rey

Carmen "Kuky" Rey fue una emblemática y muy querida actriz, cantante de tango y docente argentina que se transformó en uno de los máximos símbolos de la cultura en Tierra del Fuego. Nació en el año 1955 y dedicó más de cuarenta años de su vida a expandir el arte en el rincón más austral del país. Lamentablemente, la comunidad artística despidió a esta gran referente tras su fallecimiento el 7 de julio de 2026 a la edad de 71 años.

Como cantante, su gran pasión fue el tango, un género que defendió y difundió con orgullo desde la ciudad de Ushuaia. A lo largo de las décadas, se plantó con firmeza en los escenarios del sur, liderando proyectos musicales y artísticos colectivos. Su potente voz y su carismática forma de interpretar las canciones ciudadanas la convirtieron en una figura indispensable de los festivales patagónicos.

Además de su talento, "Kuky" tuvo un rol fundamental como educadora y formadora de nuevos talentos en su provincia. Su veta como docente le permitió transmitir su amor por la actuación y la música a múltiples generaciones de jóvenes fueguinos. Quienes pasaron por sus talleres la recuerdan por su enorme generosidad, su calidez humana y su incansable energía para motivar a otros.

Su trágica partida causó una profunda conmoción en toda la sociedad de Tierra del Fuego, donde era respetada tanto por sus colegas artistas como por los vecinos. El legado que deja en Ushuaia es imborrable, marcando un antes y un después en la gestión de espacios culturales independientes.

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