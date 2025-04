En primer lugar, Larry De Clay fue el primero en contar cómo se enteró : “Hace dos días tuvo un sangrado interno, lo llevaron al hospital y ayer al mediodía nos enteramos por su pareja cómo estaba la situación. Estaba mejor, pero a la noche me comuniqué con el hijo. A la 1 de mañana me comunicaron (la noticia) el hijo y la mujer…”.

Y agregó en sus redes sociales: “Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Volá alto, hermano. Te vamos a extrañar toda la vida. Era un fenómeno, un gran amigo, futbolero, tipo con ideales. Había encontrado a Jesús en esta última etapa de su vida, por lo mal que hizo las cosas y lo que le había pasado, estaba en pareja nuevamente”.

Por su parte, Pichu Straneo comentó la publicación de Larry y escribió: “Uy, no lo puedo creer, Raúl. Se nos fue Toto, tan buena gente, tan cálido. Mucha luz para su partida”. Además, Pachu escribió: “Descansá en paz, Toty querido”.

Sergio Gonal habló en C5N: “Este programa en particular, fue una universidad, todos nos recibimos en Vidematch. De alguna manera nos generó un sentido de pertenencia muy grande al lugar. Hace 10 días fue mi cumpleaños, Toti me estaba saludando. Siempre estamos en total comunicación. Esto nos golpea a todos de manera igual. Dejen a Toti bien alto porque era un tipazo”.

También, Jorge Carna Crivelli también se expresó en C5N y contó cómo fue encontrar una solución rápida: “Lo iban a trasladar estando bien y necesitaba una ambulancia. Le intentamos conseguir una ambulancia, Larry estuvo mucho con eso. Llegamos a hablar con él. Le dije que íbamos a conseguir la ambulancia, la madre del hijo de Toti estaba queriendo que lo dejen en ese hospital”.

“Estábamos pendientes de que siguiera y cuando conseguimos que no lo trasladen, quedó ahí y después era ‘fijate, avisanos si necesitás que vaya’. Hablé con los hijos y hasta la noche estaba todo bien. A las 6 de mañana me levanté con mi mujer acariciándome y llorando. Me levanté pensando qué pasó y no me imaginaba lo de Toti, cuando vi tantos mensajes me empecé a marear”, agregó Carna en Mañanas Argentinas.

Y concluyó: “Tenemos un grupo donde estamos un montón de actores donde la mayoría hacemos humor. Nos cuidamos. Ayer cuando pasó esto que necesitaban una ambulancia, estábamos todos. De alguna manera hemos pasado momentos difíciles y hemos tenido siempre al grupo nuestro encima. Nos queremos mucho. Para nosotros es durísimo”.

El capocómico Fredy Villarreal no se quedó atrás y dejó una reflexión que emocionó: "Me vino la sensación de querer interpretar de que el cielo está intentando no reírse más, con lo de Antonio hace poquito, con lo de Atilio Veronelli hace no mucho y lo de Toti ahora, bueno, faltarán risas en el cielo. Toti va a cumplir con esa misión como en tierra que nos hizo reír a todos".

"Era muy difícil de encontrarle una vulnerabilidad porque siempre estaba de buen humor, buena onda. Nunca con un lamento, a no ser que sea futbolístico, crítica a terceros, nunca, al contrario. La sociedad quiere reírse. No hace falta ser un humorista para promover o promulgarlo. Hay que reírse más, hay que darle lugar al amor. Era un gran contador de anécdotas. Actor de conservatorio", expresó. Y concluyó: "Los cómicos no mueren, tenemos la multimedia a favor".

La locutora de Videomatch, Marcela Enana Feudale, fue una gran amiga de Ciliberto y compartió sus mejores anécdotas en C5N: "Toti era una de las personas más humildes que conocí en mi vida, que se hizo muy de abajo. Éramos tan pobres, tenía un Fiat 600 que tenía un banquito de madera porque ni asientos tenía. Yo me sentaba y venía con él. Éramos tan jóvenes, tan espontáneos, genuinos, como cuando eras joven que te reías de cualquier boludez".

En los inicios en televisión, Ciliberto trabajó con Miguel Ángel Rodríguez y él lo recordó de la mejor manera: "No hay que hacer ningún esfuerzo para hablar bien de él. Toti fue muy actor de raza. Tenía una gran relación con él. Teníamos grandes charlas de fútbol. Tuvimos una gran formación con grandes maestros. Fue un ícono del humor".

El productor de todo lo que se veía en Videomatch era Claudio Villarruel y fue quien decidió ponerlo al aire por primera vez luego de tenerlo vestido de loro durante tres meses antes de su debut: “’En algún momento va a entrar’, decía yo. Ellos tenían una paciencia".

“Qué tristeza, qué pena lo de Toti. Era un gran amigo. Era mi co-equiper en el control. Me tomó por sorpresa, te juro. Me quedé helado. Toti la peleó mucho y pasó de Videomatch… Era un tipo maravilloso. Era mi alegría a diario llamarlo a la mañana y a la noche decir ‘vamos a hacer el Martín Fierro que Marcelo no lo va a ganar nunca’. El tipo genera su propio guión”, indicó.

De qué murió Toti Ciliberto, el célebre humorista que se destacó en Showmatch

El actor Salvador Maximino Toti Ciliberto, uno de los humoristas más reconocidos de la década de los ’90 y conductor de un ciclo propio debido a su gran fama, murió a los 63 años y conmocionó al mundo del espectáculo. Su amigo, Larry De Clay confirmó la noticia y el motivo su muerte.

El panelista contó en C5N: “Hace como tres meses había tenido un problema en los intestinos y estaba haciéndose estudios. Hace dos días tuvo un sangrado interno, lo llevaron al hospital y ayer al mediodía nos enteramos por su pareja cómo estaba la situación. Estaba mejor, pero a la noche me comuniqué con el hijo. A la 1 de mañana (del martes) me comunicaron el hijo y la mujer…”, respecto a su muerte.

“Estamos conmocionados, shockeados, puse el posteo para que se enteraran los muchachos. Una locura. Estamos todos conmocionados”, agregó y se refirió a su problema de salud previo que tuvo que ver con las adicciones a las drogas. Luego de tocar fondo, pudo salir y se refugió en la religión.

Tuvo un problema con la cocaína y ya en 2024, Ciliberto mismo contó que transitaba un gran momento laboral, que estaba recuperado y se unió a un grupo cristiano. Incluso se sometió a un tratamiento para bajar de peso y logró perder 25 kilos.