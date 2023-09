Ozzy Osbourne, sobre los médicos que tratan su dolor: "No se qué demonios están haciendo"

El músico John Michael Osbourne, más conocido como Ozzy Osbourne, deberá hacerse otro cirugía en su cuerpo ya que continúa con dolores , luego de haberse sometido a varias operaciones de espalda y otros tratamientos: "No se qué demonios están haciendo (los médicos)", dijo.

El excantante de Black Sabbath dio en una emisión de su nuevo podcast llamado The Osbournes, donde explicó que necesita una cuarta operación , además de una inyección peridural: "No se qué demonios están haciendo. Todo lo que se es que ahora mismo tengo mucho dolor, muchas molestias".

En cuanto al detalle de sus dolores, el artista reveló que "la parte baja de la espalda está, me van a poner la epidural pronto porque lo que pasa, lo que han descubierto es que el cuello se ha arreglado, debajo del cuello hay dos vértebras donde me golpeó la moto y se desintegraron, no queda nada de ellas".

El compositor británico, de 74 años, reveló en el primer episodio de su podcast que comparte con su mujer y mánager Sharon Ousbourne y sus hijos Jack y Kelly, en donde comentan sobre su vida cotidiana.

El músico empezó con su malestar después de que sufriera una caída en su casa en 2019 y posteriormente tuvo un accidente en cuatriciclo que casi acabó con su vida en 2003.