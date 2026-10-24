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Otra vida: cómo fue la impactante transformación de Eric Stonestreet de Modern Family

El actor compartió detalles de una experiencia personal que lo llevó a replantearse sus prioridades y su forma de vivir.

Así fue transformación de Eric Stonestreet

Así fue transformación de Eric Stonestreet, estrella de Modern Family.

IMDb
  • El actor alcanzó la fama mundial con Modern Family.
  • Un diagnóstico inesperado cambió su vida personal.
  • Con el tiempo, tomó decisiones para mejorar su bienestar.
  • Su transformación estuvo acompañada de nuevos hábitos.

La vida de Eric Stonestreet cambió por completo cuando consiguió uno de los papeles más importantes de su carrera. El actor alcanzó la fama internacional como Cameron Tucker en Modern Family, la exitosa comedia que conquistó al público durante 11 temporadas. Sin embargo, mientras disfrutaba de ese gran momento profesional, recibió una noticia inesperada que lo llevó a replantearse su salud y sus hábitos cotidianos.

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El actor interpretó a Cameron Tucker en Modern Family.

El actor interpretó a Cameron Tucker en Modern Family.

En 2009, el mismo año en que consiguió el papel, Stonestreet fue diagnosticado con diabetes tipo 2. Hasta entonces, consideraba que su salud era bastante buena, aunque reconocía que le costaba bajar de peso. En una entrevista con la revista People, recordó cómo recibió la noticia: “Fue como un momento de felicidad desbordante que se vio interrumpido por este diagnóstico, que, sinceramente, no me tomé muy en serio”.

El actor también contó que durante años sintió vergüenza de hablar sobre la enfermedad, incluso con sus personas más cercanas. “Durante mucho tiempo no se lo conté ni a mis dos mejores amigos”, reconoció al recordar aquella etapa. Sus padres también tenían diabetes tipo 2, pero eso no fue suficiente para que tomara conciencia de inmediato sobre la importancia de cuidar su salud.

Así fue la increíble transformación de Eric Stonestreet

Con el tiempo, Stonestreet comenzó un tratamiento con Mounjaro, un medicamento indicado para la diabetes tipo 2. Según explicó, la experiencia representó un cambio profundo en su vida y en la manera de alimentarse y hacer ejercicio. “Ha sido un cambio radical. Ha sido simplemente increíble”, aseguró al hablar sobre los resultados que consiguió a partir de esa decisión.

Stonestreet comenzó un tratamiento contra la diabetes y mejoró notablemente su salud y su estado físico.

Stonestreet comenzó un tratamiento contra la diabetes y mejoró notablemente su salud y su estado físico.

La historia de su padre también tuvo un papel importante en ese proceso. El actor recordó que murió después de atravesar una neuropatía diabética muy dolorosa y explicó que no quería repetir esa experiencia familiar. “Sentí que, bueno, si no hacía algo al respecto, estaría decepcionando a mi padre”, contó. Esa reflexión lo impulsó a comprometerse más con su bienestar y a incorporar hábitos más saludables a su rutina.

A medida que empezó a hacer más ejercicio y a prestar atención a sus decisiones diarias, Stonestreet también experimentó una pérdida de peso considerable. Pero el cambio no se limitó a su aspecto físico: el actor aseguró que ahora se cansa menos y tiene más energía. “Ha transformado mi estilo de vida, mi forma de alimentarme y mi manera de hacer ejercicio”, resumió sobre esta nueva etapa, en la que el cuidado de su salud pasó a ocupar un lugar central.

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