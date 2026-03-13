Oscar 2026: Axel Kuschevatzky habló de las películas favoritas, el avance del cine brasileño y las polémicas de Hollywood

El productor y conductor de la alfombra roja en los Premios de la Academia habló sobre las favoritas de este año, la posibilidad de que Sinners haga historia, el crecimiento del cine brasileño y el clima político que atraviesa a las películas y a las estrellas de Hollywood.

La cuenta regresiva para los Oscar ya empezó y la industria del cine ya se prepara para la ceremonia más esperada del año. En la antesala de la gala, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún –conductores de la alfombra roja para Latinoamérica– hablaron en una entrevista exclusiva con C5N sobre cómo viven la previa de la ceremonia y analizaron el escenario de esta nueva temporada de premios.

“ La emoción que siento dentro de mí no ha cambiado en estos ocho años. Parece que uno se acostumbra, pero yo siento que es tan impresionante decir en fuerte que vamos a llevar la noche más importante del cine para todos los países en Latinoamérica”, expresó Lety al respecto.

Por su parte, Axel recalcó que lleva 22 años trabajando para TNT LATAM y se mostró profundamente agradecido “porque el cine es mi vida, es probablemente una de las cosas que más adoro y lo considero el arte supremo. Poder conversar con la gente que hace las películas y ser parte de esta oportunidad es un privilegio. Siempre nos pellizcamos un poco antes de empezar ”.

En esta nueva edición, dentro de las nominadas a Mejor película hay un abanico de propuestas muy fuertes. Y una de las que más ha resonado es Pecadores , la cinta de Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan que rompió récords al ser la más nominada en la historia de los Oscar. Pero, además, fue un éxito taquillero sin precedente para su género. “Si gana Sinners, va a ser la primera vez que un film de terror gane el Oscar a Mejor película, y eso es un cambio de paradigma” , analizó Axel.

En esa línea, Sahagún admitió que le emociona que “algunas de las cintas nominadas también fueron grandes éxitos en taquilla”. A la par, su compañero expresó: “Yo observo que empezamos a caminar hacia una propuesta más interesante, que mezcla un poco lo que los votantes tienen en la mira desde hace muchos años, pero también lo que el público está empezando a apostar”.

El crecimiento del cine brasileño

En ese sentido, otra propuesta que está ganando territorio es el cine brasileño. El año pasado Aún estoy aquí, cinta dirigida por Walter Salles, se llevó el galardón a Mejor película internacional y tuvo una nominación en la categoría más importante. Ahora vuelve a pisar fuerte en los premios con El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, con Wagner Moura como protagonista.

La película vuelve a poner el foco en la historia política del país. En ese sentido, Axel remarcó: “No hay que separar las políticas públicas de los resultados. No es un accidente que haya dos películas brasileras nominadas en la categoría Mejor película y Mejor película internacional dos años seguidos. Cuando hay incentivos, eso ocurre. Si gana va a tener su segundo galardón y es un cambio histórico de 80 años: de no ganar un Oscar a tener uno atrás de otro”. Además, reveló que El agente secreto es su película favorita de todo el 2025 porque le parece “una obra maestra de punta a punta”.

Respecto al brasileño Wagner Moura, uno de los candidatos favoritos de este año, ambos coincidieron que “es un genio”. “Tiene una historia de trabajo muy fuerte, sacrificó muchísimas cosas para estar acá. Y así y todo vuelve a Brasil, hace teatro allá, es muy activista y tiene problemas con Jair Bolsonaro”, resaltó Lety.

Esta temática de índole política también suele estar presente en producciones nacionales que lograron el reconocimiento de la Academia, por lo que el productor lo relacionó y opinó que “en el caso particular de Brasil, hay una conexión profunda con Argentina. Revisando la historia política de los años 70, dos de las últimas tres películas nominadas eran producciones que tocaban momentos políticos de aquella época”.

Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, en exclusiva con C5N: los conductores volverán a estar presentes en la alfombra roja este domingo 15 de marzo.

En sintonía con este posicionamiento político que hay en las películas del 2025, esto también se traslada a los actores y cómo en estos últimos años se volvieron tendencia por manifestarse en las alfombras rojas. Hace poco, en los Grammys y en los Globo de Oro las celebridades posaron portando el pin de “ICE Out” (“ICE fuera”) o “Be good” (“Sé bueno”).

“Estos espacios que tienen visibilidad internacional deberían ser lugares donde las personas aprovechan para mostrar cosas que de otra manera pasarían desapercibidas”, subrayó Sahagún. Por su lado, Kuschevatzky agregó que “hay películas que expresan posiciones de formas más frontales. Tanto Pecadores como Una batalla tras otra son cintas profundamente políticas. Es difícil pensar que alguien que gana un premio por esas producciones sólo le agradezca a su familia y a sus representantes”. Y aseguró que “no hay un momento en que los Oscar o las entregas de premios sean más tranquilas”.

Las polémicas en los Oscars

Otra de las polémicas que tuvo lugar estos últimos días giró en torno a Timothée Chalamet. El protagonista de Marty Supreme, que está nominado a Mejor actor y es uno de los favoritos en su categoría, fue cancelado por sus declaraciones sobre el ballet y la ópera al asegurar que “no le importan a nadie”. Si bien esto no afectó su campaña al Oscar, porque las votaciones habían cerrado antes, ambos recalcaron que esto es sólo “ruido de redes”.

“Lo dijo mal, pero no va a tener ningún efecto particular. Fue una actitud un poco adolescente”, opinó Axel. Mientras que Lety expuso que “a veces creemos que por un clip de 30 o 15 segundos alguien gana o pierde”, aunque sí opina que cambió la perspectiva de él como persona en los últimos meses porque “de pronto parecía un poco arrogante y quizá eso sí le jugó en contra en la campaña”. “Esto sólo fue la gota que derramó el vaso”, agregó.

La 98.ª edición de los Premios Óscar se realizará este domingo 15 de marzo por TNT y HBO Max. Previo a eso, se llevará a cabo el Pre Show, a las 19:00 donde Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún estarán en la conducción de la alfombra roja.