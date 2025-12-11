12 de diciembre de 2025 Inicio
Conflicto salarial: un paro de controladores aéreos podría paralizar los vuelos durante las Fiestas

La decisión de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo se da por la falta de respuesta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e impacta directamente en la temporada alta. Hay preocupación en los aeropuertos del país.

Controladores aéreos analizan medidas extremas si no hay acuerdo por el aumento salarial.

Controladores aéreos analizan medidas extremas si no hay acuerdo por el aumento salarial.

La Asociación Técnica de Empleados y Profesionales Aeronáuticos (ATEPSA), que nuclea a los controladores de tránsito aéreo, confirmó el inicio de una serie de medidas de fuerza que podrían desencadenar un paro total y afectar seriamente el servicio de vuelos durante la temporada de fin de año. El conflicto se desarrolla en los principales aeropuertos y centros de control aéreo del país, en el marco de un reclamo por la actualización salarial de los trabajadores.

Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8%.
Según informó TN, y de acuerdo a lo que confirmaron fuentes gremiales, el eje central de la disputa se basa en la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. El gremio exige un aumento de sueldo que compense la inflación acumulada y una mejora en las condiciones laborales.

Desde ATEPSA se informó que las primeras acciones consisten en asambleas sorpresivas y retención de tareas. Esta modalidad ya genera demoras en los cronogramas de despegues y aterrizajes a nivel nacional. La situación empeora cada día y la posibilidad de una huelga total en vísperas de Navidad es alta si no existe una respuesta favorable de las autoridades.

La coincidencia de estas protestas con las festividades de Navidad y Año Nuevo intensifica la preocupación de los pasajeros. Los especialistas del sector prevén que las demoras registradas se conviertan en cancelaciones masivas de vuelos, tanto de cabotaje como internacionales.

Este tipo de acciones por parte de los controladores, que denuncian inacción por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), tiene un efecto inmediato en toda la cadena de la actividad aérea, desde las aerolíneas hasta los usuarios, debido a la función esencial que cumplen en la seguridad y coordinación del tráfico aéreo.

El comunicado oficial de ATEPSA por los reclamos de aumento salarial y las posibles medidas de fuerza

Los controladores aéreos exigen respuestas de EANA

“Instamos a EANA a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que, si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, concluyen los representantes gremiales.

El Ministerio de Trabajo y las autoridades aeronáuticas están al tanto de la situación, y buscarán evitar la escalada del conflicto mediante la convocatoria a nuevas mesas de diálogo entre los trabajadores, el gremio y la empresa.

