La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

La cantante luce un look renovado tras reconciliarse con el futbolista de la Selección argentina.

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

Redes sociales

Tini Stoessel atraviesa un momento de gran repercusión en la escena local. La cantante, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de éxitos pop, combina ensayos y promociones con la reciente reconciliación sentimental con Rodrigo De Paul. En el medio, se hizo un cambio de look del que habla todo el mundo.

En las últimas horas, la artista sorprendió al anunciar el lanzamiento de “De papel”, su próximo single que, según circula, abordaría los altibajos de su romance con el delantero de la Selección. Al mismo tiempo, coordina detalles de sus presentaciones en Tecnópolis, donde probará el pulso de su renovada propuesta musical.

Mientras tanto, en redes se evidenció un cambio de imagen que no pasó desapercibido. Su nuevo estilo capilar se enmarca en una tendencia que varias figuras argentinas ya han probado, aunque no está exento de debates sobre su idoneidad para el invierno porteño.

La artista visitó un reconocido salón de Palermo para dar un paso más en su recorrido estilístico. Con un rubio dorado salpicado de reflejos estratégicos, Stoessel abrazó una versión más suave de balayage, pensada para iluminar el rostro sin sacrificar naturalidad.

tini-stoessel-2070082

Es el mismo tratamiento que semanas atrás imitó Eugenia “China” Suárez antes de viajar a Turquía: ambas optaron por aclarar mechones frontales y potenciar un efecto “brillo inmediato”. Pese a que el procedimiento suele asociarse al verano, estilistas consultados señalan que su versatilidad permite lucirlo todo el año.

Del corte al peinado, la cantante combinó ondas sueltas con capas ligeras, un guiño a looks ochenteros que vuelven con fuerza. Al mismo tiempo, el contraste entre la melena más clara y su habitual maquillaje suave potencia rasgos como la mandíbula y los pómulos. Este giro estético, coinciden profesionales, refleja no solo una etapa renovada en su carrera, sino también un deseo de experimentar más allá de su imagen previa.

Yanina Latorre y la mamá de Tini están peleadas

Hace unos años, Yanina Latorre se convirtió en la voz de aliento para Stoessel, incluso cuando los rumores sobre un vínculo amoroso con De Paul generaban cuestionamientos. Sin embargo, fuentes cercanas apuntan a que aquel lazo está hoy fracturado. Fernanda Iglesias —quien en recientes emisiones destapó la supuesta infidelidad de Diego Latorre— deslizó en su cuenta de Twitter que existió un conflicto entre “Yani” y la señora Mariana Muzlera.

El cruce verbal se habría calentado tras un intercambio de mensajes privados que luego trascendió. En un tuit, Latorre respondió con un emoji de beso y guiño a una crítica que la vinculaba con favoritismos. Acto seguido, Iglesias publicó: “Hablen con la mamá de Tini”, sin abundar en detalles. Esa ambigüedad dio pie a versiones contrapuestas: mientras algunos hablan de un malentendido aislado, otros especulan con rivalidades que ya suman meses.

Tini-YaninaLatorre-2

Hasta ahora, ninguna de las partes ha ofrecido declaraciones formales, lo que alimenta la incógnita sobre si el vínculo podrá recomponerse.

