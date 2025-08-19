IR A
Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

La cantante se refirió a la chance de que el cordobés vuelva al fútbol argentino y comparta plantel con su amigo Leandro Paredes. “No depende de mí, chicos”, indicó.

Desde que Leandro Paredes llegó a Boca, los hinchas del Xeneize enloquecieron y pidieron la llegada de uno de sus mejores amigos, Paulo Dybala. Ante esto, su pareja, Oriana Sabatini, se refirió al futuro de la Joya y aseguró que no depende de ella para que regrese al fútbol argentino.

“Lo tienen que llamar”, indicó segura y firme. “Pero no lo tienta... ¿él no ve a Boca y le dan ganas de venir?”, le preguntó Eial Moldavsky. A lo que el cocinero Damián Betular indicó: “¿Quién lo tiene que llamar? ¿Eial?”, indicó a modo broma.

Pero lo que Oriana volvió a decir fue: “Hace falta un poquito más que un llamado”. De este modo, los hinchas de Boca comenzaron a ilusionarse como nunca antes, porque es la primera señal clara de que pueda jugar en el Xeneize, a diferencia de lo que dijo durante muchos meses, que no tenía pensado volver.

Dybala tiene 31 años y está muy a gusto en el exterior. De hecho, rechazó una oferta importante en Arabia Saudita. Y su único paso por el fútbol argentino fue por Instituto de Córdoba, donde hizo las inferiores y debutó en primera. Luego se dijo que iría a River, pero está más cerca de Boca que nunca.

