De Paul fue presentado en Inter Miami: qué se dijeron Tini Stoesell y Antonela Rocuzzo

A ambas se las vio súper relajadas, sonrientes, cómodas, compartiendo un rato de conversación y disfrutando del momento en el estadio previo al partido.

Embed TINI junto a Antonela Roccuzzo en Miami. pic.twitter.com/arQ8oTL9vZ — TINI Data (@TINIData) July 26, 2025

Pero la tarde de la ex – Violetta no solo fue como “hincha” sino que también tuvo una presencia más que fundamental en el lugar. Es que, la estrella pop se subió al escenario del mítico Hard Rock Stadium para volver a interpretar We Pray, una colaboración que tiene con la banda liderada por Chris Martin.

Embed TINI cantando “WE PRAY” en el show de Coldplay esta noche en Miami

pic.twitter.com/mQ1t2dWKYO — TINI Data (@TINIData) July 27, 2025

De Paul fue presentado en Inter Miami y estuvo acompañado de Tini y sus hijos

Además de cantar con Coldplay, Tini Stoessel estuvo presente en el Hard Rock Stadium para acompañar a Rodrigo durante su presentación en el Inter Miami, como nuevo refuerzo del club y sumarse como compañero de Lionel Messi.

La artista argentina también estuvo acompañada por Francesca y Bautista, los hijos que el campeón del mundo tiene en común con Camila Homs, todo ocurrió en la previa del partido entre Las Garzas y Cincinnati por la MLS.

Si bien desde su regreso Tini y Rodrigo no publicaron fotos juntos, cuando son vistos por la calle no esquivan a las cámaras. Sin embargo, esta es la primera vez que se muestran juntos acompañados de los nenes, confirmando así que volvieron apostar al amor y se muestran más enamorados que nunca.