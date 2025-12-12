12 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 13 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

El 15 de diciembre Marte entra en Capricornio y trae un clima de enfoque.
Marte entra en Capricornio: cómo impacta en todos los signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Su economía no está en el mejor momento. No se busque complicaciones con un colega. Proteja su garganta de manera especial.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Intente ser más regular en su trabajo. Procure hacer ejercicio, pero no violento.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Encontrará distintas formas de ganar dinero. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. Escuche a los más veteranos en su trabajo. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estará atento con su gente, a la que hará muy feliz. Nada nuevo en su situación económica. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Es posible que necesite un aporte vitamínico extra.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Añorará tiempos pasados en el amor. Económicamente, aparece una eventual emergencia. La fortuna está de su lado si está buscando trabajo. Haga caso al médico y cuídese más.

