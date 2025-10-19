La ONU advirtió que el calor extremo afectará más rápido a los países pobres Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países con altos niveles de pobreza podrían sufrir más días de calor extremo, con temperaturas superiores a los 35ºC, en comparación con aquellos que tienen niveles de pobreza más bajos. Por







El clima también profundiza la brecha entre países ricos y pobres.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una severa advertencia global sobre las consecuencias desiguales del calentamiento global, al indicar que el umbral de calor extremo provocado por el cambio climático afectará a las naciones más pobres del mundo a un ritmo significativamente más rápido que a las economías desarrolladas. Este fenómeno acentuará las disparidades socioeconómicas y colocará a las poblaciones más vulnerables en la primera línea de la crisis climática, según detalló un reciente informe del organismo internacional.

Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países con altos niveles de pobreza podrían sufrir más días de calor extremo, con temperaturas superiores a los 35ºC, en comparación con aquellos que tienen niveles de pobreza más bajos.

La advertencia se centra en el riesgo inminente de que las regiones de bajos ingresos superen el límite de calentamiento de 1.5°C establecido en el Acuerdo de París mucho antes que el promedio mundial. Los datos proyectados por la ONU sugieren que, debido a factores geográficos y estructurales, las comunidades en el sur global experimentarán olas de calor letales y sequías prolongadas de manera desproporcionada, reduciendo drásticamente el tiempo de adaptación disponible para estos países.

La mayor vulnerabilidad de estas naciones radica en la dependencia del trabajo agrícola y al aire libre, la falta de infraestructura resiliente y el acceso limitado a sistemas de refrigeración, atención médica adecuada y viviendas seguras. El calor extremo no solo eleva las tasas de mortalidad y morbilidad, sino que también amenaza directamente la seguridad alimentaria y disminuye la productividad laboral, obstaculizando críticamente los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).