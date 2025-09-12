IR A
Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

Este thriller de la plataforma de streaming combina momentos de acción y adrenalina con otros un poco subidos de tono. Todos los detalles.

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.

El catálogo de Netflix tiene muchas películas cargadas de acción y adrenalina, perfectas para disfrutar durante el fin de semana y desconectarse un rato de la rutina. Entre ellas se destaca una producción de Hollywood que dura menos de 100 minutos y tiene escenas prohibidas.

Se trata de Ava, una película de 2020 que dominó el ranking de Netflix Argentina cuando se estrenó y hoy, si bien quedó algo oculta por el algoritmo, sigue siendo muy elegida. Dirigida por Tate Taylor, el elenco incluye a figuras reconocidas como Jessica Chastain (quien también es su productora), Colin Farrell y John Malkovich.

Ava dura apenas una hora y 37 minutos y combina escenas de acción con otras un poco subidas de tono. La historia sigue a una asesina de élite que intenta recuperar el contacto con su familia, y cuyos dilemas éticos la llevarán a enfrentarse con la organización secreta para la que trabaja.

Ava serie Netflix.jpg

Netflix: sinopsis de Ava

Ava Faulkner, una exsoldado y alcohólica en recuperación, se gana la vida trabajando como asesina a sueldo para una organización que se encarga de eliminar a personas de alto perfil. Aunque su estilo es cuestionado por algunos de los miembros, es efectiva y la preferida de su mentor, Duke.

Cuando un trabajo se vuelve peligroso y sale terriblemente mal, la organización la acusa de romper el protocolo al hablar con sus víctimas antes de asesinarlas. Ava empieza a ser perseguida por sus antiguos empleadores y, si quiere salvarse a ella misma y a su familia, deberá usar todas sus habilidades y encontrar respuestas.

Tráiler de Ava

Embed - Ava - Trailer #1 Subtitulado [HD]

Reparto de Ava

  • Jessica Chastain como Ava Faulkner.
  • Colin Farrell como Simon.
  • Geena Davis como Bobbi Faulkner.
  • Common como Michael.
  • John Malkovich como Duke.
  • Christopher Domig como Gunther.
  • Joan Chen como Toni.
  • Diana Silvers como Camille.
  • Jess Weixler como Judy Faulkner.
  • Ioan Gruffudd como Peter Hamilton.
  • Joe Sobalo Jr. como Alejandro.
  • Michel Muller como Teddy.
