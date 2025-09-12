Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

El catálogo de Netflix tiene muchas películas cargadas de acción y adrenalina, perfectas para disfrutar durante el fin de semana y desconectarse un rato de la rutina. Entre ellas se destaca una producción de Hollywood que dura menos de 100 minutos y tiene escenas prohibidas.
Se trata de Ava, una película de 2020 que dominó el ranking de Netflix Argentina cuando se estrenó y hoy, si bien quedó algo oculta por el algoritmo, sigue siendo muy elegida. Dirigida por Tate Taylor, el elenco incluye a figuras reconocidas como Jessica Chastain (quien también es su productora), Colin Farrell y John Malkovich.
Ava dura apenas una hora y 37 minutos y combina escenas de acción con otras un poco subidas de tono. La historia sigue a una asesina de élite que intenta recuperar el contacto con su familia, y cuyos dilemas éticos la llevarán a enfrentarse con la organización secreta para la que trabaja.
Netflix: sinopsis de Ava
Ava Faulkner, una exsoldado y alcohólica en recuperación, se gana la vida trabajando como asesina a sueldo para una organización que se encarga de eliminar a personas de alto perfil. Aunque su estilo es cuestionado por algunos de los miembros, es efectiva y la preferida de su mentor, Duke.
Cuando un trabajo se vuelve peligroso y sale terriblemente mal, la organización la acusa de romper el protocolo al hablar con sus víctimas antes de asesinarlas. Ava empieza a ser perseguida por sus antiguos empleadores y, si quiere salvarse a ella misma y a su familia, deberá usar todas sus habilidades y encontrar respuestas.
Tráiler de Ava
Embed - Ava - Trailer #1 Subtitulado [HD]
Reparto de Ava
- Jessica Chastain como Ava Faulkner.
- Colin Farrell como Simon.
- Geena Davis como Bobbi Faulkner.
- Common como Michael.
- John Malkovich como Duke.
- Christopher Domig como Gunther.
- Joan Chen como Toni.
- Diana Silvers como Camille.
- Jess Weixler como Judy Faulkner.
- Ioan Gruffudd como Peter Hamilton.
- Joe Sobalo Jr. como Alejandro.
- Michel Muller como Teddy.