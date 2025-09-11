Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: cuál es La versión estadounidense conquistó a la crítica y al público con once temporadas en la N roja, un elenco brillante encabezado por William H. Macy y Emmy Rossum, y una historia cruda y a la vez conmovedora sobre la familia Gallagher en el sur de Chicago.







Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: la propuesta explora los retos de crecer en un ambiente de pobreza, adicciones, problemas familiares, salud mental, sexualidad, conflictos sociales y éticos; ¿cuál es?

Con una combinación de humor negro, dramatismo y momentos conmovedores, la historia no evita mostrar lo crudo de la vida, pero también da espacio para los vínculos humanos, la resiliencia, la solidaridad entre hermanos y vecinos.

En cuanto a la crítica y recepción, en Rotten Tomatoes, tiene promedio cercano al 82 % con muchas devoluciones buenas destacando actuaciones, ambiente y la mezcla de comedia y drama. Por su lado, Metacritic registra opiniones “generalmente favorables”; la primera temporada tiene puntuaciones buenas, y se observa que la historia evoluciona con guiones cada vez más ricos en personajes y conflictos. Es también considerada una serie de culto, valorada por su honestidad para retratar realidades difíciles sin “endulzar” lo que sus personajes atraviesan.

Shameless Sinopsis de Shameless, la serie estadounidense que estrenó todas sus temporadas en Netflix Shameless (versión U.S.) sigue la vida de la familia Gallagher, que vive en el South Side de Chicago. El padre, Frank Gallagher (interpretado por William H. Macy), es alcohólico, irresponsable y prácticamente ausente, lo que obliga a su hija mayor, Fiona, a tomar responsabilidades que normalmente recaerían en los padres: cuidar de sus hermanos menores, mantener el hogar, conseguir dinero para la casa, etc.

Tráiler de Shameless Embed - Shameless | Official Teaser Trailer | Season 5 Reparto de Shameless William H. Macy – Frank Gallagher

Emmy Rossum – Fiona Gallagher

Jeremy Allen White – Lip Gallagher

Cameron Monaghan – Ian Gallagher

Emma Kenney – Debbie Gallagher

Ethan Cutkosky – Carl Gallagher

Shanola Hampton – Veronica “V” Fisher

Steve Howey – Kevin “Kev” Ball

Noel Fisher – Mickey Milkovich