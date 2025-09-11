IR A
Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: cuál es

La versión estadounidense conquistó a la crítica y al público con once temporadas en la N roja, un elenco brillante encabezado por William H. Macy y Emmy Rossum, y una historia cruda y a la vez conmovedora sobre la familia Gallagher en el sur de Chicago.

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: la propuesta explora los retos de crecer en un ambiente de pobreza, adicciones, problemas familiares, salud mental, sexualidad, conflictos sociales y éticos; ¿cuál es?

Con una combinación de humor negro, dramatismo y momentos conmovedores, la historia no evita mostrar lo crudo de la vida, pero también da espacio para los vínculos humanos, la resiliencia, la solidaridad entre hermanos y vecinos.

En cuanto a la crítica y recepción, en Rotten Tomatoes, tiene promedio cercano al 82 % con muchas devoluciones buenas destacando actuaciones, ambiente y la mezcla de comedia y drama. Por su lado, Metacritic registra opiniones “generalmente favorables”; la primera temporada tiene puntuaciones buenas, y se observa que la historia evoluciona con guiones cada vez más ricos en personajes y conflictos. Es también considerada una serie de culto, valorada por su honestidad para retratar realidades difíciles sin “endulzar” lo que sus personajes atraviesan.

Shameless

Sinopsis de Shameless, la serie estadounidense que estrenó todas sus temporadas en Netflix

Shameless (versión U.S.) sigue la vida de la familia Gallagher, que vive en el South Side de Chicago. El padre, Frank Gallagher (interpretado por William H. Macy), es alcohólico, irresponsable y prácticamente ausente, lo que obliga a su hija mayor, Fiona, a tomar responsabilidades que normalmente recaerían en los padres: cuidar de sus hermanos menores, mantener el hogar, conseguir dinero para la casa, etc.

Tráiler de Shameless

Embed - Shameless | Official Teaser Trailer | Season 5

Reparto de Shameless

  • William H. Macy – Frank Gallagher
  • Emmy Rossum – Fiona Gallagher
  • Jeremy Allen White – Lip Gallagher
  • Cameron Monaghan – Ian Gallagher
  • Emma Kenney – Debbie Gallagher
  • Ethan Cutkosky – Carl Gallagher
  • Shanola Hampton – Veronica “V” Fisher
  • Steve Howey – Kevin “Kev” Ball
  • Noel Fisher – Mickey Milkovich

