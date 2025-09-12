IR A
IR A

Esta telenovela colombiana fue furor en Netflix y ahora llega con una nueva temporada: de cuál se trata

La nueva entrega promete mantener el tono que atrapó desde el inicio, pero también incorporar sorpresas novedosas.

Una telenovela colombiana que ya había generado grandes expectativas vuelve a estar en boca de todos por su próxima temporada en Netflix. Aquella historia romántica, cargada de drama, traiciones y situaciones inesperadas, logró capturar a una audiencia fiel que lleva meses esperando novedades.

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.
Te puede interesar:

Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

Lo especial de este regreso es que la producción no solo se estrena de nuevo con capítulos inéditos, sino que lo hace tras haber sido uno de los títulos más vistos en la plataforma, lo que aumenta las dudas sobre cómo seguirá desarrollándose la trama y qué giros nuevos incorporará.

Sinopsis de La venganza de Analía, la telenovela que estrena nueva temporada en Netflix

la-venganza-analia-netflix-serie

La segunda temporada continúa directamente los acontecimientos de la primera, dando seguimiento a las consecuencias inmediatas. De acuerdo con la sinopsis oficial, “Con Mejía en la cárcel, Analía y Pablo intentan reconstruir sus vidas y planificar un futuro juntos”.

No obstante, la trama introduce una nueva amenaza que se interpone en su camino, poniendo en juego lo que habían conseguido hasta ahora y abriendo paso a más giros inesperados, tensiones emocionales y conflictos cargados de dramatismo.

Tráiler de La venganza de Analía

Embed - La venganza de Analía: Temporada 2 | Clip oficial | Netflix

Reparto de La venganza de Analía

  • Carolina Gómez
  • Marlon Moreno
  • George Slebi
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una serie cruda de Netflix que muestra como los adolescentes pueden caer rápidamente en una red delictiva.
play

Está en Netflix, tiene solo 5 capítulos y puede ser vista solo por adultos

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

Netflix enfrenta el desafío de sostener su base de usuarios ante una competencia que pisa fuerte en el mercado global.

¿Adiós a Netflix? La plataforma que es más barata y tiene estrenos espectaculares

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix.
play

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: cuál es

Una película que pone a prueba a los más fieles del cirstianismo tiene a todos emocionados en Netflix.
play

Una película que pone a prueba a los más fieles del cristianismo tiene a todos emocionados en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Hace 37 minutos
Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Hace 1 hora
Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.

El estremecedor audio que envió desde la cárcel el asesino de Irina Zarutska, la ucraniana refugiada en Estados Unidos

Hace 1 hora
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

Hace 1 hora
¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis?.

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

Hace 1 hora