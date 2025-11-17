IR A
IR A

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en un aeropuerto de Estados Unidos: qué pasó

Luego de la presentación en los Latin Grammys, los artistas fueron interrogados por el personal del FBI, mientras cuatro efectivos de seguridad uniformados cerraron el paso.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por estar filmando un video arriba del avión.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por estar filmando un video arriba del avión.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos luego de protagonizar un insólito momento en un vuelo cuando se dirigían desde Las Vegas a otra ciudad norteamericana.

las perlitas del tremendo show de bizarrap con daddy yankee en el entretiempo de la nfl en el santiago bernabeu
Te puede interesar:

Las perlitas del tremendo show de Bizarrap con Daddy Yankee en el entretiempo de la NFL en el Santiago Bernabéu

Los artistas argentinos tuvieron una celebración histórica en los Latin Grammy 2025, donde su proyecto arrasó con premios, y tras ello protagonizaron una incómoda secuencia cuando ambos se filmaron arriba del avión.

Según trascendió, habían comenzado a grabar el nuevo video de Chapulín improvisando pasos de baile y cantando, recostados en los asientos y moviéndose por el pasillo del avión. La azafata y, posteriormente, el piloto le solicitaron que volvieran a sus asientos, pero ellos no lo hicieron, lo que generó que se elaborara un informe por parte de la tripulación.

Como consecuencia de ello, al arribar al aeropuerto de destino, los artistas y su equipo fueron recibidos y demorados por el FBI.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos

Luego de bajar del avión, en las imágenes difundidas se puede ver cuando un representante de Ca7riel y Paco dialogando con uno de los cuatro agentes federales que los esperaban en el ingreso a la puerta del aeropuerto.

Tras un breve interrogatorio, durante el que los cantantes prefirieron quedarse callados y quietos detrás de su delegado, finalmente pudieron continuar con su ingreso a la ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

pity alvarez anuncio que su esperado regreso se muda a cordoba el 20 de diciembre

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.
play

Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

play

Oasis: de Manchester al Britpop global

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

últimas noticias

play
Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Hace 3 minutos
play
Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Hace 3 minutos
Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

Hace 4 minutos
play

Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

Hace 6 minutos
Se estrenó una plaza particular que conmemora la última Copa del mundo y es el primer patio de juegos temático dedicado a la Selección Argentina

Cuál es la plaza particular que está en Buenos Aires y conmemora la última Copa del mundo

Hace 7 minutos