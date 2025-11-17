Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en un aeropuerto de Estados Unidos: qué pasó Luego de la presentación en los Latin Grammys, los artistas fueron interrogados por el personal del FBI, mientras cuatro efectivos de seguridad uniformados cerraron el paso.







Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos luego de protagonizar un insólito momento en un vuelo cuando se dirigían desde Las Vegas a otra ciudad norteamericana.

Los artistas argentinos tuvieron una celebración histórica en los Latin Grammy 2025, donde su proyecto arrasó con premios, y tras ello protagonizaron una incómoda secuencia cuando ambos se filmaron arriba del avión.

Según trascendió, habían comenzado a grabar el nuevo video de Chapulín improvisando pasos de baile y cantando, recostados en los asientos y moviéndose por el pasillo del avión. La azafata y, posteriormente, el piloto le solicitaron que volvieran a sus asientos, pero ellos no lo hicieron, lo que generó que se elaborara un informe por parte de la tripulación.

Como consecuencia de ello, al arribar al aeropuerto de destino, los artistas y su equipo fueron recibidos y demorados por el FBI.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos Luego de bajar del avión, en las imágenes difundidas se puede ver cuando un representante de Ca7riel y Paco dialogando con uno de los cuatro agentes federales que los esperaban en el ingreso a la puerta del aeropuerto.

Tras un breve interrogatorio, durante el que los cantantes prefirieron quedarse callados y quietos detrás de su delegado, finalmente pudieron continuar con su ingreso a la ciudad.