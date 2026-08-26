Nuevos detalles detrás de la trágica muerte de Christian Styles, el actor de cine para adultos de 29 años Los primeros hallazgos de las autoridades estadounidenses luego de acudir al domicilio de la estrella de las plataformas digitales. Agregar C5N en









El reconocido actor falleció a sus 29 años.

El repentino fallecimiento del reconocido actor erótico Christian Styles, cuyo nombre real era Zachary Jaghab, desencadenó momentos de extrema desesperación en su entorno familiar mientras intentaban reanimarlo. Las autoridades locales abrieron de inmediato un expediente oficial para reconstruir la secuencia que derivó en el desenlace fatal, mientras los allegados al joven artista le dieron el último adiós este martes en medio de un profundo hermetismo.

De acuerdo a la información brindada por el portal estadounidense TMZ, las fuerzas de seguridad acudieron al domicilio tras recibir el pedido de auxilio de un pariente. El jefe de Policía del condado de Canton, Joseph Bialy, precisó al medio especializado que las patrullas se desplegaron en el lugar al ser alertadas sobre la presencia de “un hombre adulto inconsciente”, encontrándose con un escenario de urgencia extrema donde no lograron salvarle la vida.

Por el momento, los peritos mantuvieron bajo reserva los resultados preliminares de las pericias forenses y las causas exactas del deceso continúan bajo investigación formal. No obstante, los investigadores policiales descartaron de manera preventiva la hipótesis de un crimen, enfocando la causa en precisar las circunstancias biológicas o accidentales que provocaron la muerte del actor a tan corta edad.

Quién era Christian Styles Nacido el 17 de enero de 1997 en Canton, Michigan, bajo la identidad civil de Zachary Jaghab, el joven se consolidó en los últimos años como una figura destacada de la industria del entretenimiento para adultos. Tras dar sus primeros pasos profesionales en 2021, construyó una sólida presencia en redes sociales como X e Instagram, donde superó el millón de seguidores mientras impulsaba su perfil en OnlyFans y trabajaba con productoras reconocidas del sector.

A nivel personal, era el integrante menor de una familia numerosa de su ciudad natal, conformada por sus padres y tres hermanos. En medio del dolor por la sorpresiva partida, sus allegados impulsaron una campaña en la plataforma GoFundMe para saldar los costos de las honras fúnebres, señalando en el comunicado que “esta pérdida inimaginable sumió a una hermosa familia de Canton en el duelo por la partida de un ser querido”.