Impactantes imágenes: el viento Zonda causó destrozos en Mendoza Las fuertes ráfagas alcanzaron velocidades de entre 40 y 50 km/h y ocasionaron la caída de varios árboles y postes. Cómo sigue el clima durante el día. Por Agregar C5N en









Las ráfagas de viento zonda tiraron árboles y postes de luz en Mendoza. Cristian Lozano

El viento Zonda hizo estragos en varias zonas del Gran Mendoza en la mañana de este miércoles, con fuertes ráfagas que alcanzaron velocidades de entre 40 y 50 km/h y ocasionaron la caída de varios árboles y postes.

Pese a la intensidad del fenómeno que fue alertado por el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) decidieron brindar clases con normalidad durante el turno mañana.

Zonda en Mendoza: árboles y postes caídos La violencia de las ráfagas complicó al arbolado público y a la infraestructura urbana de la provincia de Mendoza. En un lapso muy breve, múltiples ejemplares de gran porte, ramas gruesas y postes del servicio eléctrico cedieron ante la fuerza del viento, bloqueando calles, afectando vehículos estacionados y dejando cables expuestos en la vía pública.

Las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones al circular, evitar estacionar bajo árboles de gran tamaño o estructuras inestables y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Viento #Zonda 3 de febrero y O'Higgins de Las Heras. Cayó un árbol. Ocupa toda la calzada. Precaución. #PrimeroMendoza@MatiasGomezEnX pic.twitter.com/i0p7QYwSum — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) August 26, 2026 Desde Defensa Civil indicaron que se prevé que el viento zonda persista en el Valle de Uspallata y Gran Mendoza durante algunas horas del inicio de la tarde. Será débil a moderado, con valores de 25 a 30 km/h y posibles ráfagas superiores. Se estima que podría extenderse aproximadamente hasta las 18.

Posteriormente, se producirá una rotación del viento desde el sur. Ingresará alrededor de las 12 en la zona Sur y entre las 15 y 16 alcanzará la zona Norte y Este, incluido Gran Mendoza, con velocidades promedio de 40 a 45 km/h y posibles ráfagas superiores, especialmente en la zona Este. Las ráfagas superaron los 50 kilómetros por hora.