Malas noticias para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y tendrá una larga recuperación

El futbolista del Xeneize se lesionó durante la entrada en calor y dejó la práctica. Rodolfo Arruabarrena perderá una pieza fundamental de cara a la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

El juvenil Tomás Arand a, una de las figuras de Boca, sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles y será una baja sensible para el equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en lo que resta del año.

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De acuerdo a las primeras informaciones de lo que sucedió en la entrada en calor "se le trabó" el botín en el suelo y tras hacer un mal movimiento sintió la molestia . Rápidamente fue atendido por los médicos abandonando así la práctica y tras realizarse los estudios correspondientes se confirmó la lesión en la sindemosis, la articulación fibrosa que une la tibia con el peroné.

A raíz de esta grave lesión se determinó que deberá pasar por el quirófano , aunque por el momento no se informó cuándo será, pero sí se estima que prácticamente está descartado para lo que resta de la temporada, en un año que el Xeneize está afrontando tres torneos: Copa Sudamericana, Copa Argentina y el Clausura.

El mediocampista de 19 años debutó en la Primera División del conjunto de La Ribera este año y rápidamente consiguió espacio dentro del plantel profesional, siendo la joya del club y hasta recibir incluso la camiseta número 10 para el segundo semestre.

Aranda debutó en enero de este 2026 de la mano de Claudio Úbeda y en el ciclo del Sifón como en el del Vasco acumuló 32 partidos con la camiseta azul y amarilla donde apenas convirtió un gol y dio tres asistencias . Además, su buena actuación dentro el campo de juego le valió la convocatoria de Lionel Scaloni en los partidos amistosos de la Selección argentina previos al Mundial 2026 e incluso fue uno de los pocos que se quedó unos días más con el plantel mundialista para hacer de sparring.

Aranda se fracturó el peroné y deberá ser operado: cuánto le demandará la recuperación

La noticia de la lesión de Tomás Aranda es una de las peores que podría recibir en el mundo Boca, pero ahora, el juvenil deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en lo que será la recuperación.

En primera instancia, la joya Xenieze será sometido a una intervención quirúrgica y posteriormente ocuparse en los trabajos para volver al 100%. Se estima que la ruptura del sindemosis del peroné lo que lo dejará entre 3 y 4 meses fuera de las canchas.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate con Racing por el Torneo Clausura 2026

El próximo encuentro de Boca será contra Lanús, en el marco de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El cruce se jugará el viernes desde las 21:30 en la Bombonera, donde el Xeneize volverá a hacer local tras una serie de obras que lo llevaron a jugar distintos partidos en el estadio de Huracán.

Posteriormente, deberá afrontar el choque por los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez el próximo 2 de septiembre desde las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.