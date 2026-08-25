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Profundo dolor en el cine: murió una famosa a los 39 años tras ser atropellada por un auto

Un repentino e impactante siniestro terminó con la vida de una reconocida figura del ambiente artístico. Quién es.

El fallecimiento de una reconocida cineasta generò impacto en el mundo del espectáculo.

El fallecimiento de una reconocida cineasta generò impacto en el mundo del espectáculo.

La industria del cine atraviesa un profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida realizadora Paz Ramírez, ocurrido tras ser embestida por un vehículo a alta velocidad. El trágico siniestro se registró en la intersección de la avenida Andrés Bello y la calle Manuel Montt, en Santiago de Chile, momento en que la víctima intentaba resguardar a su mascota.

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Tras el impacto, la cineasta de 39 años fue trasladada de urgencia por un equipo de emergencias médicas hacia una clínica privada de la zona debido a la extrema gravedad de sus lesiones. A pesar de los intensos esfuerzos desplegados por el personal médico de guardia, se confirmó su deceso pocas horas después de su ingreso al establecimiento de salud.

Las autoridades policiales iniciaron una investigación de oficio para identificar y capturar al automovilista, quien huyó de la escena sin prestar auxilio a la víctima. Los peritos de la policía local analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para reconstruir la ruta del vehículo implicado y determinar la identidad del responsable prófugo.

La trágica partida de la profesional generó una ola de conmoción inmediata en el ámbito cultural, donde colegas, familiares y entidades del sector audiovisual manifestaron su pesar público. Diversas figuras del gremio sumaron sus voces para exigir celeridad en los peritajes judiciales y solicitar justicia con la pronta detención del conductor involucrado.

Quién era Paz Ramírez

Paz Ramírez fue una destacada cineasta, productora, guionista y directora chilena con una trayectoria consolidada en diversas producciones de cine y televisión. Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba con liderazgo como directora ejecutiva en un estudio audiovisual radicado en la ciudad de Valdivia, desde donde impulsaba diversos proyectos de la industria regional.

Durante la fatídica jornada, la realizadora se encontraba cruzando la arteria vial cuando intentó rescatar a su perro, siendo alcanzada por el vehículo que transitaba a gran velocidad. Según relató un testigo presencial que presenció el atropello, el automóvil "iba a exceso de velocidad", mientras la víctima realizaba maniobras desesperadas para "salvar a su perrito que quedaba atrás".

Desde el entorno profesional de la productora audiovisual manifestaron su consternación a través de los canales institucionales. Mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales, el equipo de trabajo expresó: "Con mucho dolor comunicamos la partida de Paz Ramírez, nuestra querida directora ejecutiva", mensaje que fue replicado masivamente por la comunidad artística trasandina.

El trágico hecho ocurrido este martes 25 de agosto de 2026 deja un vacío significativo en el ecosistema cultural chileno, donde Ramírez era respetada por su capacidad de gestión y visión creativa. Amigos, compañeros de rodaje y agrupaciones del sector audiovisual continúan multiplicando los pedidos de justicia a la espera de novedades sobre la causa penal.

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