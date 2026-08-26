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Confirmaron cómo está Tini Stoessel tras la filtración de la auditoría que pidió por su padre Alejandro

Los ensayos de la artista quedaron afectados tras revelarse los manejos financieros y un distanciamiento absoluto con su entorno más cercano.

Continúa el revuelo entre la cantante y su padre.

Continúa el revuelo entre la cantante y su padre.

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La conmoción rodea a la cantante Tini Stoessel luego de que se hicieran públicos los escandalosos resultados de la auditoría que encargó sobre su patrimonio. La cantante atraviesa momentos de profunda tristeza y bajón emocional mientras ensaya en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, impactada por la magnitud del conflicto mediático. "Ayer estaba triste y bajoneada", reveló el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria , con lo que marcó un claro contraste con la actitud festiva que mantenía previamente.

Tini, contra su padre.
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La ruptura interna entre la artista y su padre, Alejandro Stoessel, es de carácter absoluto y sin retorno inmediato en el plano afectivo. Fuentes del programa indicaron que "la relación con el papá es nula, cero", precisando además que Tini tomó la drástica determinación de no llamarlo durante su reciente internación de salud. A este distanciamiento total se suma que ni Alejandro ni la madre de Tini figuran entre los invitados a su inminente boda con el futbolista Rodrigo De Paul.

El detonante de la crisis patrimonial reside en las severas irregularidades administrativas detectadas durante la investigación contable de sus finanzas. En su programa, la conductora Marina Calabró sostuvo que la movida legal respondió a "sospechas y cosas que no le cierran del manejo de su patrimonio", de manera que advirtió que Tini ni siquiera aparece contratada en las sociedades comerciales vinculadas a sus actuaciones. La periodista detalló una "traición a la confianza" al comprobarse que las ganancias quedaban retenidas por el productor sin ningún papel firmado de cesión de derechos de imagen.

Alejandro y Tini Stoessel.

Alejandro y Tini Stoessel.

El volumen económico que enfrenta a la intérprete con su padre asciende a sumas astronómicas jamás vistas en el espectáculo regional. Al aire de América, el periodista Luis Ventura confirmó la escalofriante cifra en discusión: "70 millones es la cifra que se está manejando". Adicionalmente, el panelista Damián Rojo aportó en Los profesionales de siempre que "Tini no descarta que en el pasado se hayan cometido ilícitos" y remarcó que recién hace tres meses la estrella pudo acceder por primera vez a su propia cuenta bancaria personal.

La posición económica de la artista es tan crítica que afrontará compromisos masivos internacionales sin el amparo contractual directo sobre sus ingresos. Con 14 recitales en Argentina, 16 en América Latina —iniciando en México— y 7 shows programados en Europa para el marco de su gira Futttura, Rojo sentenció el preocupante estado financiero de la popstar: "Ella de esto no va a percibir nada, salvo lo que le den, porque no hay nada firmado por ella".

Qué dijo el papá de Tini Stoessel sobre la auditoría

Frente a la escalada mediática, la postura de Alejandro Stoessel fue transmitida mediante su círculo íntimo para desmentir las acusaciones de estafa. En LAM, la panelista Pilar Smith reveló haber dialogado con un amigo personal del productor tras su visita al hematólogo, quien transmitió calma frente al escándalo. "Cree que hay muchas malas interpretaciones y mucho invento", señaló la periodista sobre el testimonio directo recolectado del entorno más cercano del ex representante artístico.

De acuerdo a la versión transmitida por la defensa del padre, el requerimiento contable responde únicamente a trámites administrativos previos a su enlace matrimonial. Smith reprodujo las palabras textuales enviadas desde el entorno de Alejandro Stoessel: "Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda, tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse". Según esta postura, el procedimiento busca transparentar la totalidad de contratos y campañas globales sin que exista reclamo ni litigio legal alguno.

La defensa del productor niega enfáticamente cualquier batalla judicial o contienda interna violenta con su hija. "No hay conflictos con él. Sí hay una transición", manifestó la panelista al citar el mensaje del entorno de Alejandro, agregando que el empresario se tomaría con humor las noticias falsas. Desde su perspectiva, el contacto entre ambos continúa fluido y el proceso se limita a reestructurar formalmente una trayectoria comercial de más de 15 años.

Rodrigo De Paul, Alejandro y Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul, Alejandro y Tini Stoessel.

Sin embargo, las revelaciones periodísticas contrarrestan la versión familiar al poner la lupa sobre las severas inconsistencias del entramado empresarial. La auditoría dejó al descubierto que Stoessel figura como único titular de las firmas recaudadoras mientras que la cantante carecía de firmas autorizadas o poder sobre los activos generados. Trascendió que la artista confió a ciegas desde su debut en Violetta, firmando documentos bajo la premisa de que su padre resguardaba intactos sus intereses patrimoniales.

El contrapunto final entre ambas posturas se agudizó tras una acalorada discusión económica entre padre e hija vinculada a la protección legal de sus activos. Fuentes periodísticas ratificaron que el malestar estalló cuando Alejandro sugirió la firma de un acuerdo prenupcial con Rodrigo De Paul, derivando en la decisión de Tini de nombrar un administrador externo para auditar el dinero. Mientras que desde el entorno del padre argumentan paz y risas compartidas, la intervención de equipos legales confirma que la contienda recién comienza.

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