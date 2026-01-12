¿Nuevo X-Men de Marvel? A quien podría interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things Un rumor apunta a que Marvel Studios ya habría tenido conversaciones con la estrella de Stranger Things, mientras los fans especulan sobre su posible papel en la nueva era de los X-Men. + Seguir en







Keery estaría en el radar de Kevin Feige tras una supuesta reunión para un papel aún no revelado.

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

El más reciente señala a Joe Keery, actor popular por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, como posible incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel.

Marvel planea apostar fuerte por los X-Men tras el cierre de la Saga del Multiverso, dejando atrás el enfoque en héroes heredados que no terminó de convencer tras Vengadores: Endgame.

De acuerdo con el informante Daniel Richtman, Keery estaría en el radar de Kevin Feige tras una supuesta reunión para un papel aún no revelado. Esto ha desatado teorías entre los fans, que lo imaginan como personajes clave como Cíclope, Nova o incluso Harry Osborn.

Qué héroe de Marvel podría ser interpretado por Joe Keery de Stranger Things Todo apunta a que el reinicio del grupo mutante será una prioridad, con Cíclope y Jean Grey como posibles líderes y villanos de peso como Mr. Siniestro o Apocalipsis en el horizonte.

joe_keery_61 Antes de ese reinicio, los X-Men clásicos regresarán en Vengadores: Doomsday, con actores icónicos como Ian McKellen, Patrick Stewart y James Marsden retomando sus papeles. El nuevo comienzo oficial de los mutantes, sin embargo, no llegaría a los cines hasta 2028.

Por ahora, lo de Joe Keery de Stranger Things sigue siendo solo un rumor, pero su popularidad y proyección lo convierten en un candidato atractivo para el futuro del UCM.

