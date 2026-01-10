No lo recordabas: cuál es el papel que hizo que Brad Pitt forme parte del universo de Marvel La célebre superestrella de Hollywood tuvo un fugaz cameo en ‘Deadpool 2’ por lo que automáticamente pasa a formar parte del UCM. + Seguir en







Dicho y hecho; y sucede tal cual explica Ryan Reynolds en la película. El propio Brad Pitt también explicó en su momento por qué aceptó hacer este pequeño cameo en ‘Deadpool 2’. Marvel Studios

Brad Pitt formó parte del reparto de ‘Deadpool 2’ a través de un hilarante y fugaz cameo, por lo que técnicamente el famoso actor pasó a formar parte del UCM tras la compra de Fox a manos de Disney y la posterior integración del universo mutante a Marvel Studios.

En la aún más loca secuela de 2018 dirigida por David Leitch, Ryan Reynolds quería uno de los cameos más complicados de conseguir que dejaría a los fans con la boca y los ojos abiertos. Así, si recordamos la accidentada entrada en acción en paracaídas de la llamada X-Force comandada por Deadpool.

El propio Brad Pitt también explicó en su momento por qué aceptó hacer este pequeño cameo en ‘Deadpool 2’. Y es que al parecer, el director la cinta había pensado en él para el papel de Cable, el cual finalmente fue a parar a manos de Josh Brolin.

Y es que en la aún más loca secuela de 2018 dirigida por David Leitch, Ryan Reynolds quería uno de los cameos más complicados de conseguir que dejaría a los fans con la boca y los ojos abiertos. Así, si recordamos la accidentada entrada en acción en paracaídas de la llamada X-Force comandada por Deadpool, el personaje invisible conocido como El Desaparecedor queda expuesto durante unos instantes tras morir electrocutado, mostrando así que en realidad ese personaje que ni hablaba ni se veía era el mismísimo Brad Pitt.

Por qué papel Marvel puede decir que Brad Pitt estuvo en su universo El propio Ryan Reynolds lo explicó en una entrevista en The Tonight Show starring Jimmy Fallon, descubriendo cómo logró convencer a los productores de esta pequeña gran broma: “Les dije: ‘Para ello vamos a contar con una superestrella. ¡Brad Pitt va a hacerlo!’ Y me dijeron: ‘¡Espera un segundo! ¿Brad Pitt va a hacerlo?’. Les dije: ‘Sí, hará de uno de los personajes’. Y me preguntaron: ‘¿Pero cuál va a hacer?’ Les dije: ‘Va a hacer de El Desaparecedor’. Y me preguntaron: ‘¿Cuáles son sus poderes?’ Y les dije: ‘Pues... No habla y es invisible’. Y estaban como: ‘De acuerdo... ¿Y entonces por qué Brad Pitt?’ Y les digo: ‘Porque al final le ves’. Y me dijeron: ‘¿Y cuándo lo ves?’ Digo: ‘Lo ves durante un cuarto de segundo, cuando muere electrocutado’”.

ryan-reynolds-deadpooljpg Dicho y hecho; y sucede tal cual explica Ryan Reynolds en la película. El propio Brad Pitt también explicó en su momento por qué aceptó hacer este pequeño cameo en ‘Deadpool 2’. Y es que al parecer, el director la cinta había pensado en él para el papel de Cable, el cual finalmente fue a parar a manos de Josh Brolin. Sin embargo, por problemas de agenda finalmente no pudo aceptar el papel. Por suerte, Brad Pitt ya conocía al director David Leitch de hacía años, ya que fue su doble de acción en hasta cinco películas:

“Fue lo más fácil que he hecho en toda mi vida. Dave es un viejo amigo mío, nos conocemos porque era mi doble de acción desde ‘El club de la lucha’. Me llamaron y dije: ‘¿Por qué no?’”. Y así fue cómo gracias a Ryan Reynolds y al director David Leitch consiguieron uno de los cameos más locos, inesperados y fugaces de la historia del cine de superhéroes.

brat pitt.jpg ‘Deadpool 2’ puede verse en España –con el famoso cameo de Brad Pitt incluido– a través de plataformas como Disney+, Prime Video (compra o alquiler) o Apple TV+. Embed - X-Force Skydiving - Brad Pitt Cameo Scene - Deadpool 2 [2018]