IR A
IR A

No lo recordabas: cuál es el papel que hizo que Brad Pitt forme parte del universo de Marvel

La célebre superestrella de Hollywood tuvo un fugaz cameo en ‘Deadpool 2’ por lo que automáticamente pasa a formar parte del UCM.

Dicho y hecho; y sucede tal cual explica Ryan Reynolds en la película. El propio Brad Pitt también explicó en su momento por qué aceptó hacer este pequeño cameo en ‘Deadpool 2’. 

Dicho y hecho; y sucede tal cual explica Ryan Reynolds en la película. El propio Brad Pitt también explicó en su momento por qué aceptó hacer este pequeño cameo en ‘Deadpool 2’. 

Marvel Studios
  • Brad Pitt formó parte del reparto de ‘Deadpool 2’ a través de un hilarante y fugaz cameo, por lo que técnicamente el famoso actor pasó a formar parte del UCM tras la compra de Fox a manos de Disney y la posterior integración del universo mutante a Marvel Studios.
  • En la aún más loca secuela de 2018 dirigida por David Leitch, Ryan Reynolds quería uno de los cameos más complicados de conseguir que dejaría a los fans con la boca y los ojos abiertos. Así, si recordamos la accidentada entrada en acción en paracaídas de la llamada X-Force comandada por Deadpool.
  • El propio Brad Pitt también explicó en su momento por qué aceptó hacer este pequeño cameo en ‘Deadpool 2’. Y es que al parecer, el director la cinta había pensado en él para el papel de Cable, el cual finalmente fue a parar a manos de Josh Brolin.
  • Por problemas de agenda finalmente no pudo aceptar el papel. Por suerte, Brad Pitt ya conocía al director David Leitch de hacía años, ya que fue su doble de acción en hasta cinco películas.

Aunque ya casi nadie se acuerda, Brad Pitt formó parte del reparto de ‘Deadpool 2’ a través de un hilarante y fugaz cameo, por lo que técnicamente el famoso actor pasó a formar parte del UCM tras la compra de Fox a manos de Disney y la posterior integración del universo mutante a Marvel Studios. Sea como fuere, el paso de Brad Pitt por el género superheroico fue casi una broma orquestada, cómo no, por el siempre ocurrente Ryan Reynolds, que interpreta al mercenario bocazas Deadpool en el cine. Pero, ¿Cómo logró Reynolds hacerse con los servicios de tan colosal superestrella de Hollywood?

Finalmente, la película concluiría con la victoria total del villano. Tras asesinar a figuras icónicas como Thor y el Profesor X, y absorber poderes primordiales, el multiverso tal como lo conocemos dejaría de existir. 
Te puede interesar:

Mas filtraciones: cuál sería la trama de Avengers Doomsday, el gran estreno de Marvel en 2026

Y es que en la aún más loca secuela de 2018 dirigida por David Leitch, Ryan Reynolds quería uno de los cameos más complicados de conseguir que dejaría a los fans con la boca y los ojos abiertos. Así, si recordamos la accidentada entrada en acción en paracaídas de la llamada X-Force comandada por Deadpool, el personaje invisible conocido como El Desaparecedor queda expuesto durante unos instantes tras morir electrocutado, mostrando así que en realidad ese personaje que ni hablaba ni se veía era el mismísimo Brad Pitt.

Por qué papel Marvel puede decir que Brad Pitt estuvo en su universo

El propio Ryan Reynolds lo explicó en una entrevista en The Tonight Show starring Jimmy Fallon, descubriendo cómo logró convencer a los productores de esta pequeña gran broma: “Les dije: ‘Para ello vamos a contar con una superestrella. ¡Brad Pitt va a hacerlo!’ Y me dijeron: ‘¡Espera un segundo! ¿Brad Pitt va a hacerlo?’. Les dije: ‘Sí, hará de uno de los personajes’. Y me preguntaron: ‘¿Pero cuál va a hacer?’ Les dije: ‘Va a hacer de El Desaparecedor’. Y me preguntaron: ‘¿Cuáles son sus poderes?’ Y les dije: ‘Pues... No habla y es invisible’. Y estaban como: ‘De acuerdo... ¿Y entonces por qué Brad Pitt?’ Y les digo: ‘Porque al final le ves’. Y me dijeron: ‘¿Y cuándo lo ves?’ Digo: ‘Lo ves durante un cuarto de segundo, cuando muere electrocutado’”.

ryan-reynolds-deadpooljpg

Dicho y hecho; y sucede tal cual explica Ryan Reynolds en la película. El propio Brad Pitt también explicó en su momento por qué aceptó hacer este pequeño cameo en ‘Deadpool 2’. Y es que al parecer, el director la cinta había pensado en él para el papel de Cable, el cual finalmente fue a parar a manos de Josh Brolin. Sin embargo, por problemas de agenda finalmente no pudo aceptar el papel. Por suerte, Brad Pitt ya conocía al director David Leitch de hacía años, ya que fue su doble de acción en hasta cinco películas:

Fue lo más fácil que he hecho en toda mi vida. Dave es un viejo amigo mío, nos conocemos porque era mi doble de acción desde ‘El club de la lucha’. Me llamaron y dije: ‘¿Por qué no?’”. Y así fue cómo gracias a Ryan Reynolds y al director David Leitch consiguieron uno de los cameos más locos, inesperados y fugaces de la historia del cine de superhéroes.

brat pitt.jpg

‘Deadpool 2’ puede verse en España –con el famoso cameo de Brad Pitt incluido– a través de plataformas como Disney+, Prime Video (compra o alquiler) o Apple TV+.

Embed - X-Force Skydiving - Brad Pitt Cameo Scene - Deadpool 2 [2018]

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los famosos mutantes de Marvel tendrán su regreso en la esperada película del 2026.

Los X-Men vuelven a Marvel: cómo se confirmó el regreso para Avengers Doomsday

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.
play

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

últimas noticias

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Hace 56 minutos
Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz, si es necesario. 

La advertencia de Donald Trump en medio de la crisis en Irán: "Estamos listos para ayudar"

Hace 1 hora
play
 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

Hace 1 hora
Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

Hace 1 hora
Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora