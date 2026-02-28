"Es tan bruta...": Analía Franchín agredió a Georgina Barbarossa en vivo En medio de un debate que se salió de control, la panelista le tiró un elemento a la conductora que le dio de lleno en la cara. El video fue lo más visto en redes sociales. + Seguir en







La conductora no pudo disimular el momento incómodo que le hizo pasar la panelista. Redes sociales

El programa de Georgina Barbarossa en Telefe vivió momentos de tensión cuando la conductora fue agredida por una de las panelistas, Analía Franchín, ante la sorpresa de todos: "Es tan bruta...", lanzó la actriz.

Lo que empezó como una charla amena sobre amores platónicos terminó con un episodio de violencia física. Todo comenzó cuando Barbarossa dijo que su fallecido marido, Miguel "Vasco" Lecuna, sabía que su "permitido" era Robert de Niro.

Franchín respondió con un comentario irónico: "La boluda, te dicen", y, después, agarró una lapicera y la tiró directo a la oreja de Georgina, que no pudo esquivarla.

"Me lastimaste, estúpida", disparó la comediante mientras delante y detrás de cámara no salían del shock. "Me clavó el aro. Es tan bruta. Esto es pico de rating, salimos en todos los programas", aseguró, y tenía razón: el video se hizo viral.

Para pasar el mal momento, Pía Shaw y Diego Brancatelli intervinieron con comentarios como "nunca pensé que íbamos a llegar a tanto" y "un golpe físico así y al aire".