Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

La empresaria explotó contra el futbolista en medio de su enfrentamiento judicial por la cuota alimentaria. Desde Instagram, lo acusó de incumplimiento, abandono y lo desafió públicamente.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre".

El futbolista volvió a jugar en el Galatasaray el fin de semana pasado.
Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: multa y embargo millonario

A través de un posteo en las redes sociales, la empresaria lanzó una catarata de reproches contra el futbolista: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís, yo pago todo con trabajo”.

El mensaje llegó luego de que trascendiera que el jugador del Galatasaray fue incluido en la lista de deudores alimentarios, hecho que desató la furia de Wanda.

"Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos. Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas", agregó en el mensaje.

Lejos de quedarse en lo económico, Wanda fue más allá y reveló detalles íntimos de su relación: “Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”.

Mensaje de Wanda Nara

El descargo de la conductora de MasterChef se sumó al duro mensaje que publicó días atrás en el marco del Día del Niño: “Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir”.

Como si fuera poco, te hacés cargo de nuevos nenes... el colegio de las tuyas es el segundo año que no lo pagás”, cuestionó haciendo referencia a los hijos de su pareja, la China Suárez. “¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga ni obra social ni un peso de alimentos?”, concluyó.

