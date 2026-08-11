Escándalo: detuvieron a un famoso periodista deportivo por difundir información falsa sobre un jugador de selección Luego de dar por hecho una traspaso que no era real quedó envuelto en una investigación judicial. El caso generó un fuerte cruce entre el comunicador y la institución futbolística involucrada. Por Agregar C5N en









Un periodista deportivo, detenido por dar una información falsa sobre un fichaje que no se hizo. Imagen creada con IA

El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi fue detenido en Estambul en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía General de Bakrköy, acusado de "presunta difusión pública de información engañosa" luego de asegurar públicamente que el jugador de la selección de Alemania Jamal Musiala había sido cerrado como incorporación por el club turco Galatasaray. Luego de prestar declaración ante las autoridades, fue puesto en libertad.

El caso se originó a partir de una información difundida por Terzi sobre un supuesto acuerdo entre Galatasaray y Musiala, versión que la propia institución negó de manera contundente en más de una ocasión. Pese al desmentido oficial del club, el periodista sostuvo públicamente la validez de su información, lo que generó un fuerte cruce entre ambas partes.

Desde Galatasaray cuestionaron especialmente la insistencia del comunicador en mantener vigente una versión que ya había sido desmentida de manera formal, advirtiendo que este tipo de reiteración podía contribuir a generar desinformación en la opinión pública. Finalmente, la situación terminó generando la apertura de una investigación judicial que terminó con la detención de Terzi este lunes en Estambul.

Las autoridades turcas trasladaron al periodista a dependencias policiales para tomarle declaración dentro de las acciones impulsadas por la Fiscalía General de Bakrköy. Luego de completar ese proceso, Terzi quedó en libertad, por lo que su detención formó parte de la etapa inicial de la investigación y no implicó una condena judicial ni una privación de libertad actual.

Redes sociales La versión del periodista Pese a la negativa oficial de Galatasaray, Burhan Can Terzi no se retractó de la información difundida y defendió públicamente la validez de sus fuentes. El comunicador aseguró contar con datos que respaldaban la posibilidad de que Musiala pudiera efectivamente incorporarse al conjunto turco, incluso pese al desmentido del club.

El periodista sostuvo que había recibido información de distintas fuentes que apuntaban a una posible llegada del futbolista a la concentración de Galatasaray. Además, reconoció ser consciente de que la institución podía salir públicamente a negar la operación, aunque eso no modificó su postura sobre la veracidad de lo publicado. Redes sociales En medio de la investigación, Terzi apuntó directamente contra Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como la persona que le habría proporcionado la información original sobre el supuesto movimiento del futbolista alemán. A pesar de la controversia que se generó y de la posterior detención, el periodista continuó respaldando la veracidad de su información y llegó a poner en juego su propia reputación profesional como garantía de lo que había publicado sobre el caso.