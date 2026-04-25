El piloto argentino dará una presentación especial este domingo en las calles de Buenos Aires. Colapinto se subirá a un monoplaza con motor V8 en un circuito callejero, marcando la vuelta de la máxima categoría del automovilismo internacional al país.

La fiebre por la Fórmula 1 regresó con fuerza a las calles de Buenos Aires y este domingo 26 de abril todas las miradas estarán puestas en Palermo. Tras el agotamiento inmediato de las entradas para los sectores preferenciales, miles de fanáticos buscan las mejores opciones para disfrutar del Franco Colapinto Road Show sin costo alguno.

La organización del evento dispuso áreas estratégicas y pantallas gigantes para que nadie se quede afuera de este momento histórico. La jornada comienza a las 9 con la apertura de puertas de quienes tienen acceso al fan zone, con la primera salida a pista del Lotus E20 a las 12:45 y el cierre con el "Bus Tour" a las 15:55 .

Las puertas de los sectores gratuitos abrirán a las 08:30 de la mañana . El cronograma del evento contará además con shows musicales en vivo de Soledad Pastorutti y Luck Ra.

Al ser por orden de llegada y debido a la masiva convocatoria que se espera, es fundamental asistir con antelación para conseguir una buena ubicación. Desde el Gobierno de la Ciudad remarcan que no está permitido acampar en las plazas ni la venta ambulante en el perímetro del circuito.

Para quienes quieren presenciar el megaevento y planear con anterioridad dónde se van a ubicar, estos son los puntos clave de acceso libre y gratuito:

Plaza Sicilia: ubicada frente al Jardín Japonés, es uno de los puntos principales. Los ingresos habilitados son por la intersección de Adolfo Berro y Av. Sarmiento , o bien por Av. Casares y Av. del Libertador .





ubicada frente al Jardín Japonés, es uno de los puntos principales. Los ingresos habilitados son por la intersección de , o bien por . Plaza Intendente Seeber: conocida por ser el punto de encuentro en grandes eventos, esta plaza frente a la zona de los Bosques de Palermo tendrá acceso por Av. Sarmiento y Av. Colombia.

Franco Colapinto circuito Palermo

Para tener en cuenta, si querés observar el auto en detalle, lo recomendable es ubicarte en las zonas de menor velocidad, es decir en las curvas de la rotonda del Monumento de las Españoles. Además, es importante conocer en qué puntos se encuentran las pantallas grandes para no perderse ni un segundo de las cuatro salidas a pista de Franco. Podés ubicarte cerca de:

Libertador y Casares / Libertador y Cavia.

Figueroa Alcorta y Sarmiento (zona del Planetario).

Figueroa Alcorta y Salguero / Figueroa Alcorta y Dorrego.

Bullrich y Cerviño.

Cómo ver a Franco Colapinto en el Road Show de Buenos Aires por TV y online

Si preferís disfrutar de la adrenalina desde la comodidad de tu casa, el evento contará con una transmisión de alta calidad que cubrirá cada detalle de las vueltas de Franco con el Lotus E20 y la mítica Flecha de Plata de Fangio.

La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN. Pero también se podrá seguir en streaming desde cualquier dispositivo a través de la plataforma Disney+ (Plan Premium).