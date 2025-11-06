IR A
IR A

Un participante dijo adiós a MasterChef Celebrity y se convirtió en el tercer eliminado

El jugador no pudo convencer al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

El extenista quedó entre los peores platos de la noche

El extenista quedó entre los peores platos de la noche, junto a Luis Ventura, Alex Pelao y Andy Chango.

Captura Telefe

Pasó otra noche de eliminación en MasterChef Celebrity y un participante dijo adiós al reality de Telefe, ya que no convenció al jurado y se convirtió en el tercer eliminado.

Al cantante le adjudicaron nuevos romances tras su divorcio.
Te puede interesar:

¿Está en pareja? Daddy Yankee respondió a los rumores sobre una nueva relación

El extenista Diego "Peque" Schwartzman quedó afuera de la cuarta temporada del certamen de cocina: "Primero agradecerles a todos, a ustedes tres que son espectaculares, y me divertí un montón", empezó.

Agregó: "Hoy el plato no salió, pero igual la pasé espectacular. Gracias, Wan, y a todos los chicos”. La consigna consistió en recrear platos tradicionales con alguna dificultad.

Luego de la degustación el jurado, integrado por los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, coincidió en que la calidad en general de los platos fue irregular. Algunos preparaciones quedaron "a mitad de camino".

"El Peque" se fue con una sonrisa, y dejó la puerta abierta para un posible regreso: "Quiero revancha, urgente. Si la hay, ahí firmaré para estar", aseguró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 12 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 12 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 16 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 26 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 29 minutos