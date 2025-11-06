Un participante dijo adiós a MasterChef Celebrity y se convirtió en el tercer eliminado

Pasó otra noche de eliminación en MasterChef Celebrity y un participante dijo adiós al reality de Telefe, ya que no convenció al jurado y se convirtió en el tercer eliminado.
El jugador no pudo convencer al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.
Pasó otra noche de eliminación en MasterChef Celebrity y un participante dijo adiós al reality de Telefe, ya que no convenció al jurado y se convirtió en el tercer eliminado.
El extenista Diego "Peque" Schwartzman quedó afuera de la cuarta temporada del certamen de cocina: "Primero agradecerles a todos, a ustedes tres que son espectaculares, y me divertí un montón", empezó.
Agregó: "Hoy el plato no salió, pero igual la pasé espectacular. Gracias, Wan, y a todos los chicos”. La consigna consistió en recrear platos tradicionales con alguna dificultad.
Luego de la degustación el jurado, integrado por los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, coincidió en que la calidad en general de los platos fue irregular. Algunos preparaciones quedaron "a mitad de camino".
"El Peque" se fue con una sonrisa, y dejó la puerta abierta para un posible regreso: "Quiero revancha, urgente. Si la hay, ahí firmaré para estar", aseguró.