6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

La actriz estadounidense, que se dirigió al país europeo con un chaleco antibalas, visitó un hospital infantil y una sala de maternidad.

Por
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania.

Redes sociales

La actriz estadounidense Angelina Jolie viajó sorpresivamente a Ucrania en medio de la guerra con Rusia y visitó un hospital infantil, además de una sala de maternidad. Se trata de su segunda presencia en el país europeo, luego del comienzo del conflicto.

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.
Te puede interesar:

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Jolie viajó a Kherson, una de las ciudades atacadas por Rusia y que había sido ocupada en 2022. Su estadía, en la que utilizó un chaleco antibalas, estuvo marcada por la situación de un integrante de su séquito, que fue "reclutado inesperadamente por el Ejército ucraniano" en la provincia de Nikoláev, cercano a Kherson. Previamente ingresó a pie al país ucraniano.

Angelina Jolie Ucrania
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania.

En tanto, las Fuerzas Terrestres del Ejército ucraniano publicaron un comunicado en el que detallaron que la persona reclutada era el conductor de la actriz pero luego eliminaron la publicación. Por su parte, el gobernador de Kherson, Vladímir Saldo, señaló que la visita de la artista se desarrolló para desviar la atención del colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas en el frente.

En este marco, las autoridades señalaron que fue trasladado a un centro de reclutamiento para comprobar su condición de persona sujeta a servicio militar. Además, el Comando de las Fuerzas Terrestres del Ejército de Ucrania marcaron que ni la actriz "ni sus representantes influyeron en el trabajo" de los reclutadores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente del Tribunal de Cuentas francés, Pierre Moscovici, durante la presentación del informe sobre el Louvre.

El Tribunal de Cuentas de Francia acusó al Louvre de comprar obras en vez de invertir en seguridad

Una de las fotos del año: el momento del desmayo de Gordon Findlay en la Casa Blanca.

Susto en la conferencia de Trump: un ejecutivo de la industria farmacéutica se desmayó y generó pánico

Con 63 votos a favor y 34 en contra, el Congreso peruano consiguió el apoyo necesario para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum.

El Congreso de Perú declaró persona "non grata" a la presidenta de México Claudia Sheinbaum

Jeanine Áñez quedó en libertad.

Bolivia: la Justicia anuló la condena de Jeanine Áñez y quedó libre tras estar en la cárcel

Mr Nawat en un evento de Miss Universo

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, es expulsado por maltrato a la concursante mexicana

Por el momento no se reprogramó su regreso. 

¿Tres astronautas chinos varados en el espacio? Se retrasa el regreso a la Tierra de la misión Shenzhou-20

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 10 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 20 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 23 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 7 de noviembre

Hace 24 minutos
El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Hace 24 minutos