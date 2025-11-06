Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia La actriz estadounidense, que se dirigió al país europeo con un chaleco antibalas, visitó un hospital infantil y una sala de maternidad. Por







Angelina Jolie visitó Ucrania. Redes sociales

La actriz estadounidense Angelina Jolie viajó sorpresivamente a Ucrania en medio de la guerra con Rusia y visitó un hospital infantil, además de una sala de maternidad. Se trata de su segunda presencia en el país europeo, luego del comienzo del conflicto.

Jolie viajó a Kherson, una de las ciudades atacadas por Rusia y que había sido ocupada en 2022. Su estadía, en la que utilizó un chaleco antibalas, estuvo marcada por la situación de un integrante de su séquito, que fue "reclutado inesperadamente por el Ejército ucraniano" en la provincia de Nikoláev, cercano a Kherson. Previamente ingresó a pie al país ucraniano.

Angelina Jolie Ucrania Angelina Jolie visitó Ucrania. En tanto, las Fuerzas Terrestres del Ejército ucraniano publicaron un comunicado en el que detallaron que la persona reclutada era el conductor de la actriz pero luego eliminaron la publicación. Por su parte, el gobernador de Kherson, Vladímir Saldo, señaló que la visita de la artista se desarrolló para desviar la atención del colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas en el frente.