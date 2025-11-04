MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

La jornada de MasterChef Celebrity emocionó a más de uno porque los participantes contaron sus historias, pero la de Luck Ra sorprendió porque lo tituló: “Comé vos, yo ya estoy llena”. Fue entonces que contó una parte de su historia citando a su madre y rompió en llanto.
La consigna era Un viaje al pasado y todos se remontaron a su infancia para contar algo que refería a su familia. El artista de Córdoba presentó un plano lleno de comida y el otro con muy poca comida. "Hice los platos y tiene un concepto. El plato se llama 'Comé vos, yo ya estoy llena'".
Y explicó: "Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre siempre, y una madre, lo dejan todo".
"Por eso hice estos dos platos. Por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor, y que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma", agregó delante de sus compañeros y jurados, quienes comenzaron a llorar.
Pero también sirvió al programa y contó el plato con sus ingredientes: "Hice unas milanesas de solomillo, porque no encontraba ni pollo ni carne, un arrocito con manteca. Y del otro lado, lo mismo, pero sin la salsa, con mucho menos queso y con menos milanesa. Un arrocito y un mate cocido".
Donato de Santis expresó: "Este significado, que va más allá de la receta, es una espada, es un plato sanador". Mientras que, Damián Betular respondió: "Hay una sensibilidad de parte tuya a través del plato que, la verdad, es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef".
Por último, Germán Martitegui, con lágrimas en los ojos, cerró: "Técnicamente, la napolitana está maravillosa. Esa salsa queda muy bien abajo del queso. Tiene la humedad justa y el resto es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad, la maternidad, es muy emocionante".