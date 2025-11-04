MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado El cantante contó su historia de vida al presentar un plato dedicado a su madre y sorprendió con una parte de su vida que nunca había contado en público. “Te llena el alma”, indicó.







Luck Ra se emocionó en vivo. Redes sociales

La jornada de MasterChef Celebrity emocionó a más de uno porque los participantes contaron sus historias, pero la de Luck Ra sorprendió porque lo tituló: “Comé vos, yo ya estoy llena”. Fue entonces que contó una parte de su historia citando a su madre y rompió en llanto.

La consigna era Un viaje al pasado y todos se remontaron a su infancia para contar algo que refería a su familia. El artista de Córdoba presentó un plano lleno de comida y el otro con muy poca comida. "Hice los platos y tiene un concepto. El plato se llama 'Comé vos, yo ya estoy llena'".

Y explicó: "Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre siempre, y una madre, lo dejan todo".

"Por eso hice estos dos platos. Por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor, y que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma", agregó delante de sus compañeros y jurados, quienes comenzaron a llorar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1985531619332247979&partner=&hide_thread=false El conmovedor plato de Luck Ra en #MasterChefCelebrity https://t.co/ZtkHklm8mB — Real Time (@RealTimeRating) November 4, 2025 Pero también sirvió al programa y contó el plato con sus ingredientes: "Hice unas milanesas de solomillo, porque no encontraba ni pollo ni carne, un arrocito con manteca. Y del otro lado, lo mismo, pero sin la salsa, con mucho menos queso y con menos milanesa. Un arrocito y un mate cocido".

Donato de Santis expresó: "Este significado, que va más allá de la receta, es una espada, es un plato sanador". Mientras que, Damián Betular respondió: "Hay una sensibilidad de parte tuya a través del plato que, la verdad, es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef". Por último, Germán Martitegui, con lágrimas en los ojos, cerró: "Técnicamente, la napolitana está maravillosa. Esa salsa queda muy bien abajo del queso. Tiene la humedad justa y el resto es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad, la maternidad, es muy emocionante".