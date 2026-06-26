Nueva película: así fue la increíble transformación de Tom Cruise Las primeras imágenes del nuevo film del actor generaron sorpresa entre los fanáticos por su drástico cambio de apariencia. Con un trabajo de maquillaje y caracterización pocas veces visto en su carrera, la estrella de Hollywood apuesta por un papel muy diferente a los que lo hicieron famoso. Agregar C5N en









Tom Cruise sorprendió a sus seguidores al aparecer completamente irreconocible en las primeras imágenes de su próxima película.

* Tom Cruise aparece con una imagen completamente distinta para su próximo estreno.

* El actor interpreta a un poderoso empresario envuelto en una compleja crisis ambiental.

* La producción está dirigida por Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar.

* El proyecto combina elementos de comedia, sátira política y thriller. Nueva película: el actor sorprendió a sus seguidores al aparecer completamente irreconocible en las primeras imágenes de su próxima película. Con maquillaje, prótesis y una caracterización extrema, la estrella de Hollywood se aleja de sus papeles habituales para asumir uno de los desafíos más ambiciosos de su carrera. Así fue la impactante transformación de Tom Cruise.

La producción llegará a los cines el 26 de octubre y tendrá funciones en formato IMAX. El lanzamiento marca el regreso de Cruise a un registro más experimental y alejado de los héroes de acción que definieron gran parte de su carrera en las últimas décadas.

En el estreno audiovisual el artista interpreta a un magnate petrolero envejecido que enfrenta las consecuencias de un desastre ambiental. La cinta está dirigida por Alejandro González Iñárritu y combina comedia, sátira y thriller. Además, cuenta con un elenco de reconocidas figuras internacionales y llegará a los cines durante el mes de octubre.

Como fue la impactante transformación de Tom Cruise Tom Cruise volvió a captar la atención de Hollywood, pero esta vez no por una escena de acción extrema ni por una nueva entrega de una de sus franquicias más exitosas. El actor mostró una faceta completamente diferente en las primeras imágenes de *Digger*, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Las fotografías y avances difundidos recientemente revelan una transformación física sorprendente. Gracias a un elaborado trabajo de maquillaje y caracterización, Cruise luce irreconocible al dar vida a Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero de edad avanzada con un marcado acento sureño. Lejos de la imagen que popularizó en producciones como Top Gun o la saga Mission: Impossible, el interprete aparece con un aspecto envejecido y una personalidad completamente distinta, en lo que muchos ya consideran uno de los papeles más arriesgados de su trayectoria.

Tom Cruise Digger La historia sigue a Digger Rockwell, un empresario cuya compañía estaría involucrada en un desastre ambiental de gran magnitud. A partir de ese hecho, el personaje deberá enfrentar las consecuencias de sus actos mientras intenta evitar una crisis global de enormes proporciones. El proyecto combina elementos de comedia, sátira política y thriller, una mezcla poco habitual dentro de la filmografía reciente de Cruise y una de las razones por las que genera tanta expectativa. Además de Cruise, la propuesta cuenta con la participación de Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Emma D'Arcy y Michael Stuhlbarg, entre otras figuras destacadas de la industria.