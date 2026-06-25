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Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

El futbolista experimentó un notable cambio desde sus primeros pasos en el deporte hasta consolidarse como una de las figuras más destacadas de la Scaloneta.

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

  • Rodrigo De Paul se consolidó como una de las piezas fundamentales de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.
  • Además de su rendimiento deportivo, el volante del Inter Miami ganó notoriedad por su marcada transformación estética.
  • El cambio en su imagen acompañó su crecimiento profesional y su consolidación en la élite del fútbol europeo.
  • Actualmente, De Paul combina protagonismo dentro de la cancha con una fuerte presencia mediática fuera de ella.

La expectativa por el Mundial 2026 mantiene a la Argentina pendiente de cada movimiento de la Selección, y uno de los nombres que más atención concentra es el de Rodrigo De Paul. El mediocampista se consolidó como una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni y, gracias a su despliegue dentro del campo de juego, se convirtió en uno de los referentes indiscutidos de la Scaloneta.

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Más allá de su importancia futbolística, el jugador del Inter Miami también ganó protagonismo por su marcada evolución estética. La diferencia entre su imagen actual y aquella de sus primeros años como profesional resulta evidente, reflejando una transformación que acompañó su crecimiento deportivo y su consolidación en la élite del fútbol europeo.

El notable antes y después de De Paul evidencia el recorrido que realizó desde sus inicios hasta convertirse en una estrella internacional. Con un estilo renovado y una fuerte presencia mediática, el volante no solo destaca por su rendimiento en la cancha, sino también por su influencia fuera de ella, posicionándose como una de las figuras más reconocidas del deporte argentino actual.

Como fue la impresionante transformación de Rodrigo De Paul

La expectativa por el Mundial 2026 mantiene a la Argentina pendiente de cada movimiento de la Selección, y uno de los nombres que más atención concentra es el de Rodrigo De Paul. El mediocampista se consolidó como una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni y, gracias a su despliegue dentro del campo de juego, se convirtió en uno de los referentes indiscutidos de la Scaloneta.

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse.

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Más allá de su importancia futbolística, el jugador también ganó protagonismo por su marcada evolución estética. La diferencia entre su imagen actual y aquella de sus primeros años como profesional resulta evidente, reflejando una transformación que acompañó su crecimiento deportivo y su consolidación en la élite del fútbol.

El notable antes y después de De Paul evidencia el recorrido que realizó desde sus inicios hasta convertirse en una estrella internacional. Con un estilo renovado y una fuerte presencia mediática, el volante no solo destaca por su rendimiento en la cancha, sino también por su influencia fuera de ella, posicionándose como una de las figuras más reconocidas del deporte argentino actual.

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