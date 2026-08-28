Filtran más fotos de Lali Espósito en su despedida de soltera en Brasil: las originales remeras La cantante sigue en Río de Janeiro con Cande Vetrano y Mery del Cerro en la previa de la celebración de su boda con Pedro Rosemblat y fue vista de festejo. Agregar C5N en









Se casa Lali. Redes sociales

Luego de que se viralicen las primeras imágenes de Lali Espósito en Brasil, se filtraron nuevas fotos que confirman que el viaje fue por su despedida de soltera. Mery del Cerro y Cande Vetrano están con ella en Río y usaron remeras originales a tono con la fecha.

En primer lugar, aparecieron imágenes principales donde está Lali con fanáticos y su look de playa, los anteojos de sol de noche y videos en una fiesta llamada Treta en Pink Flamingo. Además de eso, una de las amigas más cercanas de Lali, María del Cerro, subió una serie de historias en Río de Janeiro en donde se ven las calles y comida. En una de las fotos donde aparece la mesa, está la mano de Lali con su anillo de casada.

View this post on Instagram Luego de esto, nuevos fanáticos se encontraron a Lali y se fotografiaron con ella. Ese día la artista y sus amigas portaban remeras con íconos casándose: Diego Maradona con Claudia Villafañe, Madonna y Freddie Mercurie, en sus respectivas bodas.

Lali, particularmente, usó una foto del casamiento de Boy Olmi y Carola Reyna. Cande Vetrano usó una remera con el casamiento ficticio de Florencia Bertotti en su papel de Floricienta y fue furor. ¿Lo confirmarán?

las remeras de la despedida de soltera de lali pic.twitter.com/jrggLFLlXM — marti (@lalixds3) August 28, 2026 La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase La mamá de Lali Espósito fue contundente a Mariano Martínez, con quien su hija tuvo una relación hace años, y le dedicó palabras breves pero contundentes. "No tuve vínculo", disparó sin filtros la mujer.