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Filtran más fotos de Lali Espósito en su despedida de soltera en Brasil: las originales remeras

La cantante sigue en Río de Janeiro con Cande Vetrano y Mery del Cerro en la previa de la celebración de su boda con Pedro Rosemblat y fue vista de festejo.

Se casa Lali.

Se casa Lali.

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Luego de que se viralicen las primeras imágenes de Lali Espósito en Brasil, se filtraron nuevas fotos que confirman que el viaje fue por su despedida de soltera. Mery del Cerro y Cande Vetrano están con ella en Río y usaron remeras originales a tono con la fecha.

Se casa Lali Espósito.
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Se filtraron fotos: ¿Lali Espósito de despedida de soltera en Brasil?

En primer lugar, aparecieron imágenes principales donde está Lali con fanáticos y su look de playa, los anteojos de sol de noche y videos en una fiesta llamada Treta en Pink Flamingo. Además de eso, una de las amigas más cercanas de Lali, María del Cerro, subió una serie de historias en Río de Janeiro en donde se ven las calles y comida. En una de las fotos donde aparece la mesa, está la mano de Lali con su anillo de casada.

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Luego de esto, nuevos fanáticos se encontraron a Lali y se fotografiaron con ella. Ese día la artista y sus amigas portaban remeras con íconos casándose: Diego Maradona con Claudia Villafañe, Madonna y Freddie Mercurie, en sus respectivas bodas.

Lali, particularmente, usó una foto del casamiento de Boy Olmi y Carola Reyna. Cande Vetrano usó una remera con el casamiento ficticio de Florencia Bertotti en su papel de Floricienta y fue furor. ¿Lo confirmarán?

La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase

La mamá de Lali Espósito fue contundente a Mariano Martínez, con quien su hija tuvo una relación hace años, y le dedicó palabras breves pero contundentes. "No tuve vínculo", disparó sin filtros la mujer.

Majo Riera habló del exnovio de la cantante durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi y se encargó de dejar en claro que le fue imposible construir una relación con el actor, cuyo noviazgo con Lali nació cuando grababan Esperanza Mía. "NN o MM. No, no tengo opinión de Mariano, no lo conocí", reconoció.

La revelación dejó a todo el estudio paralizado. El conductor siguió indagando y preguntó si le había hecho cosas feas a la artista, pero ella detalló: "La verdad que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco. No se daba el vínculo".

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