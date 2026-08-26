Eran protagonistas de una novela, tuvieron una escandalosa separación y él fue señalado de tóxico El conductor Ángel de Brito reveló que el famoso actor “le hizo cosas feas” a su pareja luego de la ruptura amorosa y todo terminó en polémica. Agregar C5N en









¿Qué pareja famosa tuvo una escandalosa separación?

El conductor Ángel de Brito reveló los detalles sobre la separación entre Lali Espósito y Mariano Martínez, de la cual poco se supo, pero que generó polémica. Se conocieron en las grabaciones de Esperanza Mía y cuando se separaron, se encendió el escándalo.

En Bondi Live, Majo Riera, la mamá de Lali, estuvo invitada, pero no quiso hablar mucho sobre su exyerno: “No tuve vínculo y no puedo decir nada de él. No tuve vínculo más que un par de veces y me preguntás sobre todos los demás, te digo que son divinos. Yo, Majo, no tuve vínculo con él, también porque duró nada”.

Redes Sociales Sin embargo, en LAM, De Brito reveló todo lo que no contó: “Lali le morfó la novela a Mariano y ahí empezaron los egos. Cuando cortaron él le hacían cosas que a Lali no le gustaban. Apariciones, llamados, esa gente que llama a las 2 de la mañana. Eso después de que cortaron”.

Pero las actitudes tóxicas salieron a la luz también con la canción Ego de Lali, la cual está dedicada a Mariano Martínez. El escándalo inicial se dio porque el actor se sintió aplacado por la figura de Lali: “Tú no lo ves por tú ego, ego, ego, estás ciego, ciego, ciego y por más que mi piel sienta el fuego, fuego, fuego. Es tu ego, ego, ego mi karma”.