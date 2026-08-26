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Eran protagonistas de una novela, tuvieron una escandalosa separación y él fue señalado de tóxico

El conductor Ángel de Brito reveló que el famoso actor “le hizo cosas feas” a su pareja luego de la ruptura amorosa y todo terminó en polémica.

¿Qué pareja famosa tuvo una escandalosa separación?

¿Qué pareja famosa tuvo una escandalosa separación?

El conductor Ángel de Brito reveló los detalles sobre la separación entre Lali Espósito y Mariano Martínez, de la cual poco se supo, pero que generó polémica. Se conocieron en las grabaciones de Esperanza Mía y cuando se separaron, se encendió el escándalo.

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.
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En Bondi Live, Majo Riera, la mamá de Lali, estuvo invitada, pero no quiso hablar mucho sobre su exyerno: “No tuve vínculo y no puedo decir nada de él. No tuve vínculo más que un par de veces y me preguntás sobre todos los demás, te digo que son divinos. Yo, Majo, no tuve vínculo con él, también porque duró nada”.

Sin embargo, en LAM, De Brito reveló todo lo que no contó: “Lali le morfó la novela a Mariano y ahí empezaron los egos. Cuando cortaron él le hacían cosas que a Lali no le gustaban. Apariciones, llamados, esa gente que llama a las 2 de la mañana. Eso después de que cortaron”.

Pero las actitudes tóxicas salieron a la luz también con la canción Ego de Lali, la cual está dedicada a Mariano Martínez. El escándalo inicial se dio porque el actor se sintió aplacado por la figura de Lali: “Tú no lo ves por tú ego, ego, ego, estás ciego, ciego, ciego y por más que mi piel sienta el fuego, fuego, fuego. Es tu ego, ego, ego mi karma”.

Lali Espósito y Tini Stoessel, ¿juntas en un nuevo proyecto?

La mamá de Lali Espósito, Majo Riera, también le reveló a Ángel de Brito que su hija y Tini Stoessel tienen pendiente una presentación en conjunto: "Tienen pendiente algo". La productora sostuvo que su hija mantiene una "relación bárbara" con su colega, aseguró que "tienen la intención de trabajar juntas" y sugirió que "sería lindo" que pueda estar como invitada en River.

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