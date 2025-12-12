IR A
The Game Awards 2025: Clair Obscur: Expedition 33 fue elegido Juego del Año

El videojuego de origen francés dominó la ceremonia organizada por Geoff Keighley. Se llevó nueve estatuillas, incluidos los máximos galardones por el reconocimiento técnico y creativo.

Clair Obscur Expedition 33 se consagró como el juego del año.

Clair Obscur Expedition 33 se consagró como el juego del año.

El videojuego Clair Obscur: Expedition 33 se convirtió en el protagonista y el mayor ganador de la edición 2025 de The Game Awards. El título no solo se llevó el premio más codiciado, el Juego del Año (GOTY), sino que dominó la gala al acumular un impresionante total de nueve estatuillas, un nuevo récord en la industria.

El éxito del juego francés lo posiciona como uno de los ganadores más memorables en la historia del evento, por su calidad técnica y su creatividad, según el jurado.

Clair Obscur: Expedition 33 se adjudicó los premios principales como Mejor Dirección y Mejor Juego Independiente, y consolidó la visión de sus creadores.

El reconocimiento se extendió a otras áreas esenciales que demuestran la calidad integral del proyecto, como Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora y Mejor Narrativa.

Además, el título recibió el premio a Mejor Debut Independiente y como Mejor Juego de Rol, demostrando su impacto dentro de su género.

La actuación estelar dentro del videojuego también fue destacada, con la actriz Jennifer English recibiendo el galardón a Mejor Interpretación por su trabajo.

El evento, conducido por el organizador y productor Geoff Keighley, celebró el encuentro de la industria del videojuego y ofreció una plataforma para anunciar los lanzamientos para los fanáticos y gamers.

