IR A
IR A

No le gustó: Nico Occhiato enfrentó a Martín Garabal en pleno programa

El conductor expuso los problemas que tiene en la convivencia con su compañero de stream durante su estadía en Estados Unidos y explicó por qué se enojó, justo en la previa del partido entre Argentina y Austria.

¿Qué pasa entre Garabal y Occhiato?

¿Qué pasa entre Garabal y Occhiato?

Redes sociales

Luego de la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato se permite bromear con sus compañeros y atacó a Martín Garabal por la convivencia en la casa que tienen en Miami para cubrir en Mundial 2026. “Tenés 42 años”, lo expuso.

Se conocieron detalles de la denuncia de la artista al canal de streaming.
Te puede interesar:

Se supo qué es lo que va a pedir Flor Peña en su denuncia contra Nico Occhiato y Luzu TV

“Por primera vez fuimos a la playa. ¡Qué raro que es Martín!”, comentó Flor Jazmín Peña al recordar la salida. Momi GIardina se sumó a la anécdota: “Somos raros. Fuimos como a las 6 de la tarde. ¡Había un sargazo! Como alga dura con olor. Lo ves y decís ‘está raro para meterse’. Y Martín Garabal apenas llega se saca la remera y se manda”.

Occhiato explicó: “Nos acomodamos en la playa y Martin ya estaba dentro del agua”. Ante las bromas de sus compañeros, Garabal defendió su decisión y respondió: “A mí me gusta mucho el agua. Qué pesada Flor todo lo que me hizo con las toallas. Primero, para qué vas a la playa si no te vas a meter al agua”.

El actor también aclaró cómo se dio la situación en la arena. “Las toallas las llevé yo y las usaron ellas que se sentaron como si fueran lonas. Me tiro al agua y digo ‘ahora me siguen dos o tres’. Porque hacía un calor terrible. No me siguió nadie. El agua estaba muy caliente para mi gusto. Eso no me gusta de Miami. Muy caliente el agua”, indicó.

View this post on Instagram

Sin embargo, para Occhiato la parte más llamativa de la historia llegó cuando Garabal salió del mar. “Pero esta es la parte más extraña y cuando digo ‘este tipo es el más raro que conocí en mi vida’. Viene caminando mojado y grandulón. Flor preocupada por el auto porque él estaba mojado. Llega, se arrodilla todo mojado y se tira de panza a la arena”, contó entre risas.

Según el conductor, la escena fue todavía más insólita por lo que ocurrió después. “'Me encanta hacer milanesa', dice. Tenés 42 años. Y se exfoliaba. Horrible”, remató Nico, mientras la producción mostraba en pantalla las imágenes del momento.

La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó

Luego de todo el escándalo por la fake news sobre el cuadro de salud del papá de Lionel Messi, el conductor de LAM, Ángel de Brito, confirmó que Florencia Peña iniciará acciones legales contra Luzu TV si no le pagan el sueldo que tenía pactado hasta diciembre tras la desvinculación.

"Una mala para Luzu, porque Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales. Quiero hacer una salvedad. Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato: 'Echame, pero pagame hasta diciembre'", contó el conductor respecto a cómo habían sido las cosas.

Peña contó en Intrusos:"Yo hablé con todos. Hablé con mi productora que banco a muerte. Ellos están muy tristes por todo lo que pasó. Yo no quiero echar culpas porque las cosas se dan como una concatenación de errores que deriva en lo que pasó. Todos tuvimos parte de culpa. Es más, les juro por mi vida, cuando salí del aire pedí que no los echaran"

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La fuerte discusión entre el conductor y la artista.

"Le dijo de todo": Ángel de Brito dio detalles de la tremenda discusión que tuvieron Nico Occhiato y Flor Peña por la fake news

Todo mal entre Flor Peña y Nico Occhiato.

La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó

Así reaccionó Luzu TV al gol.

Video: así fue la reacción de la producción de Luzu TV al gol de Lionel Messi contra Austria

Los compañeros de Lionel no se tomaron la fake a la ligera.

Se filtró la reacción de la Selección argentina tras el escándalo de Messi con Luzu

Peña demandaría a Occhiato por daño a su imagen.

Tras el escándalo, Florencia Peña estaría evaluando demandar a Nicolás Occhiato

Flor Peña dio mala información sobre el cuadro de salud de Jorge Messi.

Se supo quién dio le dio la orden a Flor Peña en Luzu TV para decir la fake news: "Desde Miami..."

últimas noticias

Se conocieron detalles de la denuncia de la artista al canal de streaming.

Se supo qué es lo que va a pedir Flor Peña en su denuncia contra Nico Occhiato y Luzu TV

Hace 13 minutos
play

El Gobierno blinda a Adorni en Diputados: Pagano denunció presiones por la moción de censura

Hace 37 minutos
Vuelos en promoción para ir al Mundial.

Cómo conseguir los vuelos por u$s500 que lanzó Aerolíneas Argentinas para ir a alentar a la Selección

Hace 46 minutos
La fuerte discusión entre el conductor y la artista.

"Le dijo de todo": Ángel de Brito dio detalles de la tremenda discusión que tuvieron Nico Occhiato y Flor Peña por la fake news

Hace 55 minutos
La Justicia británica determinó que el único heredero de la fortuna de Liam Payne será su hijo de 9 años.

Giro inesperado en la causa por la muerte de Liam Payne: la Justicia decretó quién se quedará con su fortuna

Hace 1 hora