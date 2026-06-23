No le gustó: Nico Occhiato enfrentó a Martín Garabal en pleno programa

El conductor expuso los problemas que tiene en la convivencia con su compañero de stream durante su estadía en Estados Unidos y explicó por qué se enojó, justo en la previa del partido entre Argentina y Austria.

Luego de la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato se permite bromear con sus compañeros y atacó a Martín Garabal por la convivencia en la casa que tienen en Miami para cubrir en Mundial 2026. “Tenés 42 años”, lo expuso.

Se supo qué es lo que va a pedir Flor Peña en su denuncia contra Nico Occhiato y Luzu TV

“Por primera vez fuimos a la playa. ¡Qué raro que es Martín!”, comentó Flor Jazmín Peña al recordar la salida. Momi GIardina se sumó a la anécdota: “Somos raros. Fuimos como a las 6 de la tarde. ¡Había un sargazo! Como alga dura con olor. Lo ves y decís ‘está raro para meterse’. Y Martín Garabal apenas llega se saca la remera y se manda”.

Occhiato explicó: “Nos acomodamos en la playa y Martin ya estaba dentro del agua”. Ante las bromas de sus compañeros, Garabal defendió su decisión y respondió: “A mí me gusta mucho el agua. Qué pesada Flor todo lo que me hizo con las toallas. Primero, para qué vas a la playa si no te vas a meter al agua”.

El actor también aclaró cómo se dio la situación en la arena. “Las toallas las llevé yo y las usaron ellas que se sentaron como si fueran lonas. Me tiro al agua y digo ‘ahora me siguen dos o tres’. Porque hacía un calor terrible. No me siguió nadie. El agua estaba muy caliente para mi gusto. Eso no me gusta de Miami. Muy caliente el agua ”, indicó.

Sin embargo, para Occhiato la parte más llamativa de la historia llegó cuando Garabal salió del mar. “Pero esta es la parte más extraña y cuando digo ‘este tipo es el más raro que conocí en mi vida’. Viene caminando mojado y grandulón. Flor preocupada por el auto porque él estaba mojado. Llega, se arrodilla todo mojado y se tira de panza a la arena ”, contó entre risas.

Según el conductor, la escena fue todavía más insólita por lo que ocurrió después. “'Me encanta hacer milanesa', dice. Tenés 42 años. Y se exfoliaba. Horrible”, remató Nico, mientras la producción mostraba en pantalla las imágenes del momento.

La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó

Luego de todo el escándalo por la fake news sobre el cuadro de salud del papá de Lionel Messi, el conductor de LAM, Ángel de Brito, confirmó que Florencia Peña iniciará acciones legales contra Luzu TV si no le pagan el sueldo que tenía pactado hasta diciembre tras la desvinculación.

"Una mala para Luzu, porque Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales. Quiero hacer una salvedad. Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato: 'Echame, pero pagame hasta diciembre'", contó el conductor respecto a cómo habían sido las cosas.

Peña contó en Intrusos:"Yo hablé con todos. Hablé con mi productora que banco a muerte. Ellos están muy tristes por todo lo que pasó. Yo no quiero echar culpas porque las cosas se dan como una concatenación de errores que deriva en lo que pasó. Todos tuvimos parte de culpa. Es más, les juro por mi vida, cuando salí del aire pedí que no los echaran"