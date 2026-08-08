8 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Vélez

El Xeneize empató 1-1 ante Vélez en un partido vibrante por el Torneo Clausura y ahora cambia rápidamente el foco. Sin margen para relajarse, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya se prepara para afrontar un compromiso clave por la Copa Sudamericana.

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El 11 titular ante Vélez

El 11 titular ante Vélez, por la 4ª fecha del Torneo Clausura.

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Boca empató 1 a 1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el encuentro de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con un tanto de Santiago Ascacibar en el final del primer tiempo, el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no logró hilvanar su segunda victoria consecutiva en el campeonato local y y ya pone la mira en su próximo compromiso por el certamen internacional: la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes es una de las figuras de Boca. 
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El próximo compromiso del Xeneize será frente a Recoleta, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y se disputará el martes 11 de agosto desde las 19, nuevamente en el estadio de Huracán, donde Boca mantendrá su localía mientras continúan las obras para recuperar el césped de la Bombonera.

La dirigencia eligió la cancha de Huracán por su cercanía con La Boca, ya que el traslado entre ambos estadios demanda apenas unos minutos. Además, descartó otras alternativas como Racing, Vélez y Lanús para evitar una logística más compleja mientras avanzan los trabajos sobre el campo de juego del Alberto J. Armando.

El Ruso Ascacibar, pieza fundamental en el andamiaje de Boca.

El Ruso Ascacibar, pieza fundamental en el andamiaje de Boca.

Después del duelo ante el equipo paraguayo, Boca continuará con una agenda exigente entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. En el ámbito local todavía deberá enfrentar a Platense, Racing, Lanús y Gimnasia de Mendoza, mientras que también buscará avanzar en los mata-mata del certamen continental.

El campeonato local aparece como uno de los grandes objetivos del conjunto dirigido por Arruabarrena durante el segundo semestre. Además de pelear por el título, Boca necesita sumar una importante cantidad de puntos para mantenerse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual.

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