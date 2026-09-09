"No está en mis planes morirme": esta era la reflexión de Chiche Gelblung sobre la muerte"

Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles a los 82 años luego de una internación por complicaciones respiratorias en el Sanatorio Los Arcos, donde permanecía en cuidados intensivos. Se trataba de su segunda hospitalización en poco tiempo , luego de haber pasado un mes internado en terapia intensiva por una trombosis en el tobillo que derivó en otras complicaciones.

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Fiel a su estilo frontal, el conductor había reflexionado públicamente sobre la muerte semanas antes de su fallecimiento , dejando en claro que no la temía. " No me asusta y no se encuentra entre mis proyectos. Además, con mi trabajo la desafié muchas veces ", había declarado.

Durante su última internación, había insistido repetidamente en su deseo de retomar la actividad periodística , tanto en radio como en televisión, a la que consideraba prácticamente terapéutica. "Les tuve que explicar a los médicos que quería salir del sanatorio porque deseaba ir al canal, ya que no lo consideraba un trabajo, sino algo terapéutico", había expresado en diálogo con el periodista Pablo Mascareño para La Nación.

Allegados de su círculo íntimo habían señalado que el periodista atravesaba momentos de angustia luego de que le levantaran su programa en Net TV a fines de julio , mientras se encontraba internado. "Voy peleándola porque aún no puedo caminar, pero estoy bastante bien", había comentado a mediados de ese mes, sin perder el ánimo pese a las dificultades físicas que enfrentaba.

Sobre su necesidad de seguir trabajando pese a su estado de salud, había sido categórico: "Trabajar en estas condiciones es parte de mi terapia. Si no puedo trabajar, me enfermo; no puedo evitarlo, aunque lo que me motiva no es solo el trabajo". Y agregó, reflexionando sobre su filosofía de vida: "Tengo la cultura del esfuerzo aprendida de mi viejo. No me imagino jubilado; uno tiene la edad de sus proyectos y yo tengo proyectos; sueño con ellos. Quizás no se cumplan, pero los tengo".

Entre esos proyectos pendientes, Gelblung había confesado un sueño que finalmente no llegó a concretar: "No me quiero morir sin hacer un diario impreso de corte popular que tendría, de movida, 40.000 compradores. Si lo logro, me convierto en un genio. Tengo a la gente para hacerlo, pero no la plata para concretarlo". Durante su extensa internación, había recordado además con humor negro que un médico le había dicho que "había estado golpeando las puertas del cielo", una frase que él mismo compartió públicamente.

De qué murió Chiche Gelblung

Chiche Gelblung falleció este miércoles por la madrugada en el Sanatorio Los Arcos, donde permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva por complicaciones respiratorias. No se informaron públicamente detalles precisos sobre la causa exacta de su muerte, aunque era de conocimiento público que el periodista venía atravesando problemas de salud en los últimos meses, situación que no le impidió continuar trabajando hasta prácticamente el final de su vida.

El cuadro se había originado meses antes, cuando Gelblung fue internado por una trombosis en el tobillo que derivó en complicaciones respiratorias adicionales. Durante esa hospitalización le realizaron un stent en una de sus piernas. Según había señalado la periodista Pía Shaw, antes de ese cuadro el conductor había sufrido una caída a la que no le habría dado la importancia debida en su momento.

Redes sociales

Cuando recibió el alta de esa primera internación, Chiche Gelblung ya mostraba su característica actitud de volver rápidamente a la actividad. "Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual", había declarado en ese momento.