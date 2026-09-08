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El hijo de Soledad Silveyra dio detalles sobre cómo sigue la salud de su madre tras ser internada

Baltazar Jaramillo rompió el silencio y contó como se encuentra la actriz, que permanece internada.

Su familia ya organiza la internación domiciliaria y el equipo de cuidados que la acompañará durante el proceso.

Su familia ya organiza la internación domiciliaria y el equipo de cuidados que la acompañará durante el proceso.

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Baltazar Jaramillo, hijo de Soledad Silveyra, brindó un panorama detallado sobre el estado de salud de la actriz, que permanece internada en el Sanatorio Otamendi desde el domingo tras sufrir una caída que le provocó una fractura de pelvis. Sus palabras llevaron algo de tranquilidad, aunque dejaron en claro que la recuperación será larga y exigente.

La famosa confió el difícil momento que atraviesa.
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"Mamá está internada desde el domingo. No la pueden operar y están armando la internación domiciliaria", explicó el hijo de la actriz a Teleshow, anticipando que en los próximos días podría recibir el alta del sanatorio para continuar el tratamiento en su casa. La respuesta sobre la ausencia de cirugía fue muy clara: "Porque se rompió la pelvis y no se opera". El tratamiento consiste en reposo absoluto para que el hueso se consolide naturalmente.

El mayor desafío, según él, no es tanto la lesión en sí misma como la dificultad de mantener a su madre inmovilizada durante el tiempo necesario. "Es una paciente complicada para que esté 45 días en cama", describió, dejando entrever tanto la preocupación familiar como el carácter activo e independiente de la actriz. La recuperación, anticipó, será "dura y carísima".

Detrás de este episodio también aparece una preocupación que la familia arrastra desde hace tiempo. Baltazar comentó que su madre se habría caído aproximadamente tres veces durante este año y señaló que aún no hay una explicación clara sobre por qué ocurren estos accidentes. "No se ocupa de por qué se cae. Cree que se tropieza", explicó.

Soledad Silveyra fue internada de urgencia

La actriz se cayó en su casa el domingo y esa caída derivó en una fractura de pelvis que obligó a su traslado de urgencia al Sanatorio Otamendi. Según explicó su hijo, la fractura "no es expuesta, no se desplazó", lo que descarta una cirugía pero obliga a cumplir estrictamente con el reposo indicado para que el hueso pueda consolidarse por sí mismo.

El plazo de recuperación estimado por los médicos es de al menos 45 días. "Solamente reposo. Esa es la complicación", resumió Jaramillo. En ese contexto, la familia ya trabaja en los preparativos para la internación domiciliaria, que permitirá a la actriz continuar el tratamiento en un entorno más cómodo, aunque también implica una logística considerable.

La actriz manifestó su intención de superar sus problemas físicos para reencontrarse con el público.

La actriz manifestó su intención de superar sus problemas físicos para reencontrarse con el público.

El cuadro físico de Silveyra es complejo y suma varias dolencias previas. Su hijo remarcó que la actriz tiene problemas en el cuello, que sufrió trocanteritis, una afección que genera dolor en la zona lateral de la cadera, y que en caídas anteriores ya se había lesionado otras estructuras óseas. "Tiene mil lesiones", sintetizó Baltazar, que también reveló que está siendo atendida por un numeroso equipo de profesionales. "Tiene 25 médicos que pasan el problema", describió con humor.

El componente emocional también pesa en esta recuperación. Jaramillo contó que su madre está "enojadísima" consigo misma por lo que ocurrió. La obligación de quedarse quieta durante semanas representa, para la actriz, mucho más que una restricción médica.

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