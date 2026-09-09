La industria se desmorona: empleados de una empresa metalúrgica de Lanús denuncian falta de pago Al menos 60 empleados reclaman por el retraso en el pago de los salarios hace al menos dos meses, como así también el aguinaldo y las liquidaciones correspondientes. Por Agregar C5N en









Al menos 60 trabajadores se vieron afectados por la falta de pago

En medio de una feroz crisis de endeudamiento, más de 50 trabajdores de una empresa metalúrgica de Lanús especializada en producción de barras de bronce para válvulas y garrafas realizaron una protesta en la puerta de la planta para reclamar el pago de dos meses adeudados de sueldo, aguinaldo y liquidaciones.

Desde el mes de julio, los dueños de la firma abandonaron la planta de manera imprevista. Sin embargo, y a pesar del abandono empresarial, los operarios continúan ingresando diariamente a la planta para cumplir su horario laboral, mientras subsisten mediante la solidaridad entre compañeros y la ayuda de sus familias.

En medio de la angustia, los empleados señalan como responsables a los dueños y directivos de la empresa. Según explicaron, la caída de la producción comenzó a acentuarse en los últimos años debido a la falta de compra de materia prima, la reducción de pedidos por parte de clientes y la apertura de importaciones de productos que antes se fabricaban íntegramente en el país.

Actualmente, los operarios evalúan alternativas para defender su fuente de trabajo, incluyendo la posibilidad de conformar una cooperativa para poner en marcha las máquinas en caso de que les ceden las instalaciones.

En diálogo con Adrián Salonia para C5N, Oscar, un trabajador de la planta, contó: “No nos pagan hace dos meses, no nos pagan aguinaldo, no aparecen. Dice que no mandan cartas documentos, están jugando con nuestro salario, están jugando con las 60 familias que estamos acá representando y la verdad que es triste. Es triste porque dice hasta que se cansen siquiera es capaz de dar la cara. Palombo, este es el responsable. Ahí está la foto de uno de los, Javier Pisolo, y todos los demás que están allá son todos culpables de todo esto".