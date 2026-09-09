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Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado con detalles sobre su estado, tras ser internada el lunes luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial.

Información sobre la salud de Mirtha Legrand.

Información sobre la salud de Mirtha Legrand.

El Sanatorio Mater Dei publicó un nuevo parte médico de Mirtha Legrand en medio de la internación por un cuadro respiratorio bronquial y aseguraron que “evoluciona favorablemente”. Se encuentra internada en una habitación común y con control médico constante.

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La Diva se tuvo que ausentar a su último programa en El Trece, el cual se graba los jueves y se emite los sábados, por una gripe fuerte, según la primera información. Si bien todo se encuentra reservado por decisión de la familia, el sanatorio es el encargado de publicar todo tipo de información.

El primer comunicado emitido el lunes, el cuadro era evaluado mientras recibía seguimiento médico. Y, el parte publicado el miércoles 9 de septiembre indica: “La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común en compañía de su familia”.

“Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten. De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, agregaron.

Mirtha Legrand recordó sus comienzos y los comparó con la situación que vive Tini Stoessel

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, llegó a la mesa de Mirtha Legrand y abrió una conversación sobre el manejo del dinero durante los primeros años de una carrera artística. En ese contexto, Sebastián "Pampito" Perello Aciar trazó un paralelismo entre ambas figuras.

"Mirtha tiene historia similar a la de Tini, trabajó siendo menor", planteó el periodista durante la emisión. La conductora, sin embargo, relativizó la comparación y recordó que comenzó a trabajar junto a su hermana Silvia cuando ambas tenían 13 años, en 1940, en distintas producciones cinematográficas.

Las gemelas participaron de películas como Hay que educar a Niní, protagonizada por Niní Marshall, y Los martes de orquídeas, que Mirtha recordó especialmente durante la conversación. "Yo estudiaba el libreto y no me daba cuenta", respondió ante la comparación, y destacó lo agradable que había sido aquella experiencia.

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