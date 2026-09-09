Brutal femicidio en Ituzaingó: mató a su pareja por celos y escapó Camila Ruth Castro, de 18 años. fue asesinada de un disparo en el cuello dentro de su casa por parte de su novio, Elías Barrionuevo, luego de un planteo por una publicación en Instagram. Tras el ataque, forcejeó con su suegro, quien recibió un balazo en sus piernas. Luego, huyó, y sigue prófugo. Por Agregar C5N en









Ituzaingó, conmocionada por un violento femicidio. C5N

La localidad bonaerense de Ituzaingó se encuentra conmocionada tras un violento femicidio ocurrido este martes. La víctima, identificada como Camila Ruth Castro, de 18 años. fue asesinada de un disparo en el cuello dentro de su casa por parte de su novio, Elías Barrionuevo, luego de un planteo de celos por una publicación en Instagram. El joven tiene una orden de captura y su familia pide que se entregue.

El ataque ocurrió hacia las 19 en una casa del barrio San Alberto, cuando Barrionuevo su pareja y, tras discutir con la víctima, le disparó a corta distancia. Testimonios del entorno de Camila indicaron que el vínculo entre ambos era "tóxico", un dato que ahora forma parte de la investigación para determinar si existían antecedentes de violencia.

Femicidio en Ituzaingó: el acusado está prófugo y su familia pide que se entregue El padre de la víctima, Jorge Castro, llegó a intervenir al abalanzarse sobre el agresor para intentar proteger a su hija; sin embargo, Barrionuevo también le disparó y le dio en las dos piernas. A pesar de las heridas, el hombre consiguió quitarle el arma y el acusado habría aprovechado ese momento para escapar.

Camila quedó gravemente herida y fue trasladada junto a su padre al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarla y confirmaron su muerte poco después del ingreso. En tanto, el padre de la joven permanece internado y, según trascendió, se encuentra en estado de shock.

La Policía ya emitió una orden de captura, y desplegó una una serie de operativos para localizar al acusado. Sus propios familiares mantienen contacto con las autoridades y manifestaron su intención de entregarlo. La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón.