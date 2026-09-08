Preocupación: internaron de urgencia a Soledad Silveyra tras un accidente en su casa La actriz fue trasladada de urgencia luego de sufrir una caída en su domicilio y permanece internada bajo observación médica. Agregar C5N en









La actriz podría recibir el alta médica en las próximas horas. Redes sociales

Soledad Silveyra sufrió una fuerte caída en su domicilio y debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La noticia fue confirmada por Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz, en diálogo con el periodista Pepe Ochoa, quien dio a conocer los primeros detalles sobre el estado de salud de la artista.

"Tuvo un accidente ayer en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones", relató el panelista al aire. Según explicó, la actriz se encontraba sola en su casa cuando se produjo la caída. "Ayer se cayó, estaba sola, llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla y la internaron", agregó.

El hecho se suma a un cuadro físico que la actriz venía arrastrando desde hacía meses. Días antes había contado en La noche de Mirtha que llevaba más de seis meses con un problema físico, al que había definido con precisión médica: "Tengo una trocanteritis". La sumatoria de dolencias la había llevado incluso a suspender algunas de sus funciones teatrales en las semanas previas al accidente.

Pese a la internación, el ánimo de la actriz se mantiene firme según el relato de su entorno. El panelista contó que Baltazar le transmitió las ganas de Silveyra de regresar cuanto antes a su casa: "Me dijo que Solita está put... en el cuarto, que se quiere ir, pero obviamente tiene para rato. De ánimo está bien", cerró el periodista, y adelantó que la actriz podría recibir el alta médica en las próximas horas.

La actriz apuntó a la escasez de público y la falta de ficción por la crisis económica. Redes Sociales El deseo de Soledad Silveyra en medio de sus problemas de salud Hace algunas semanas, antes de este nuevo episodio, Soledad Silveyra había compartido con sus seguidores un mensaje en el que expresó sus ganas de recuperarse para volver a actuar. La reflexión coincide con el tratamiento por su trocanteritis, la dolencia física que ya la venía afectando desde hacía más de seis meses.

A través de sus redes sociales, la actriz fue directa sobre lo que más desea en este momento de su vida. "Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien", escribió, dejando en claro el peso que tiene su profesión en su bienestar personal. Silveyra también aprovechó ese mensaje para reflexionar sobre el significado profundo que tiene la actuación en su vida, describiéndola casi como una práctica espiritual. "La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad", expresó, mostrando la conexión íntima que mantiene con su oficio incluso en medio de las dificultades de salud que atraviesa.