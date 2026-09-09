Luis Ventura se quebró en llanto al despedir a Chiche Gelblung: "Se va un maestro"

El emblemático periodista falleció a los 82 años dejando un legado de décadas que abarcó la gráfica, la televisión, la radio y los medios digitales.

La muerte de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años golpeó fuerte al mundo del periodismo argentino y uno de los primeros en salir al aire para despedirlo fue Luis Ventura, quien no pudo contener las lágrimas durante su intervención en Arriba Argentinos. El periodista habló de la influencia que Gelblung tuvo en su carrera y de la manera en que el histórico conductor eligió transitar sus últimos días.

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Ventura comenzó relatando que durante la madrugada había recibido una inusual cantidad de llamados que lo llevaron a pensar de que algo grave había ocurrido. "Yo sabía que algo estaba pasando por la cantidad de llamados que recibí cuando estaba durmiendo. Estaba cargando el celular y repiqueteaba todo el tiempo el teléfono", contó.

"Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, Mirtha Legrand, Soledad Silveyra, algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche", expresó. Incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad, el periodista había estado involucrado en sus tareas cotidianas, lo que potenció su admiración.

"Él había tomado la decisión de partir laburando. En su puesto de trabajo. Lo internaban y se iba a trabajar. Llegaba a trabajar en silla de ruedas, en estados límites", recordó Luis Ventura. Además, resumió el vínculo de Gelblung con su profesión con una frase contundente: "Su profesión era su combustible". Fue en ese momento cuando la emoción pudo más y rompió en llanto. "Él era una referencia, para mí se va un maestro ", dijo.

Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles en el Sanatorio de Los Arcos, donde permanecía internado en cuidados intensivos. No se informaron públicamente los detalles de la causa de muerte, aunque era conocido que el periodista venía atravesando problemas de salud en los últimos tiempos, lo que no le impidió seguir trabajando hasta prácticamente el final.

A lo largo de su extensa trayectoria fue periodista, conductor y productor, y construyó uno de los legados más sólidos del periodismo argentino. Comenzó como fotógrafo y corresponsal de guerra, cubrió conflictos armados internacionales como la Guerra de Vietnam y la de Camboya, y llegó a cubrir también el conflicto entre Rusia y Ucrania. En televisión, su programa Memoria redefinió el periodismo de investigación en la pantalla argentina y se emitió durante más de diez años. Fue además una de las figuras principales de Crónica TV en su última etapa.

En gráfica, dirigió la Revista Gente entre 1976 y 1981, llevándola a sus picos históricos de ventas, y más tarde aportó notas clave en Ámbito Financiero y condujo el diario Córdoba. En radio, fue figura de emisoras líderes como Radio 10, Radio Mitre, Radio Rivadavia y Radio Del Plata. En el plano digital fundó Minutouno.com en 2006, el primer diario pensado exclusivamente para internet en el país, y dirigió el portal hasta su venta al Grupo Indalo en 2011.

A lo largo de su carrera cosechó más de diez premios Martín Fierro, entre esos el Martín Fierro de Oro de Cable, y recibió distinciones de la Fundación Konex, entre otros reconocimientos a su trayectoria.