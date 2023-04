No es Exequiel Palacios: otro jugador de la Selección argentina estaría separado.

Luego de la reciente separación de Exequiel Palacios de Yesica Farías , otro futbolista de la Selección argentina estaría separado de su pareja: se trata de Leandro Paredes y Camila Galante. Un particular motivo habría estallado la paz en la relación y todo podría concluir mal.

La situación entre la pareja no estaría en su mejor momento por problemas familiares. La madre del campeón del mundo le haría la vida imposible a su nuera, según testigos, por lo que la joven habría optado por dejar de seguirla en Instagram.

“Cuando empezó a facturar, a ella no le gustaba mucho que él bancara a su familia”, contó Nancy Duré en Socios del Espectáculo. Y agregó que la relación no es la mejor: "Camila Galante y su suegra ni siquiera se hablan, solo posan para las cámaras si hay que sacarse una foto, pero las familias no se juntan ni en navidad, ni en año nuevo, ni en cumpleaños".

Paredes se suma a la lista de Mac Allister y Palacios que decidieron terminar sus relaciones luego de salir campeones. Otro de los que estuvo envuelto en escándalo fue Rodrigo De Paul tras un video de Camila Homs que daba indicio a infidelidad hacia Tini Stoessel, pero todo quedó descartado.

¿De Paul engaña a Tini Stoessel con Camila Homs? La escandalosa bomba que lanzó la modelo

A pesar que la novela entre Camila Homs y Rodrigo De Paul parecía haber terminado apareció un nuevo capítulo. Fue por parte de la modelo quien filmó un video y dejó una indirecta en redes sociales que los fanáticos interpretaron como mensaje: ¿el futbolista engaña a Tini Stoessel con ella?

https://twitter.com/Faacuveron/status/1643079789245341697 Cami Homs le canta a De Paul y le tira palo a Tini? pic.twitter.com/nGNbvbadtk — Facu Verón (@Faacuveron) April 4, 2023

Sin embargo, en medio de las respuestas en su Instagram, una seguidora le preguntó cuál es la canción que tenía pegada ahora en su cabeza y no dejaba de cantar. Fue entonces que se grabó cantando la frase: “En la intimidad dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su nueva se va”.

Esto automáticamente dio indicio a que los fanáticos lo vinculen con la artista Tini y su ex De Paul. En el video en el que hace la mímica, la modelo se tapó la boca con la mano en alusión a que va a callar. ¿Será solo un rumor?