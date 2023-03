El importante acuerdo entre Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Los hijos del mediocampista no pudieron viajar a Qatar para el mundial en el que la Selección argentina se consagró campeona, puesto que Camila Homs no viajó. Prefirió que no vayan a las primeras instancias y cuando llegaron las semifinales, estuvo a punto de ir, pero no quiso por miedo a que la cataloguen de “mufa”.

Esta vez pudieron ponerse de acuerdo y estarán presentes. Lo que no se sabe es con quién irán, ya que Homs quiere estar lo más alejada posible de la situación. Se espera que uno de los familiares del futbolista, ya sea madre o padre, sea quien los cuide y los alcance al campo de juego.

La ausencia de Camila se debe a que “no tiene ni tuvo ninguna intención de ir a ver el partido”, según informó el periodista Juan Etchegoyen. Pero quien sí irá será Tini Stoessel, que acaba de festejar su cumpleaños Nº26, y se encuentra en el país.

Camila Homs contó cómo vive su soltería tras separarse de Rodrigo De Paul

Por primera vez desde que se separó, Camila Homs se refirió directamente a Rodrigo De Paul y cómo vivió la consagración de su expareja en el Mundial Qatar 2022. Pero, además, contó cómo atraviesa su soltería y reveló: "Los hombres me tienen miedo".

“Mientras estuvimos juntos, no me arrepiento de nada. Me arrepiento de algo que hice, estando separados, pero no voy a decir qué es, pero me sirvió para darme cuenta de que no me gustó. De los errores se aprende, como siempre digo, y me sirvió para aprender y saber que no lo volvería a hacer”, recordó, sobre su relación.